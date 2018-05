PlayStation 5: Sind das die ersten Spezifikationen?

Erst gestern hat Sony erstmals offiziell erklärt, dass PlayStation 4 in die finale Phase ihres Lebenszyklus eintritt. Steht uns PlayStation 5 also bald ins Haus? Auch wenn das für viele Fans verfrüht scheint, so ist es zeitlich keineswegs unüblich oder überraschend. Auch, dass Sony hinter verschlossenen Türen schon lange an einem Nachfolger arbeitet, dürfte klar sein. Dafür gibt es nun erste ganz konkrete Indizien.

Kommt die Ryzen-Technologie bei PlayStation 5 zum Einsatz?

So berichtet Digital Foundry, dass ein nicht näher genannter (aber bekannter) Chefprogrammierer bei Sonys Advanced Technology Group mit Arbeiten an AMDs Ryzen-Technologie beschäftigt ist und den Mikro-Architektur-Support des Zen-Kerns im LLVM-Compiler-Stack verbessert. Eine wichtige Komponente eines Tools, das auch in der Entwicklungsumgebung von PS4 zum Einsatz kommt. Allerdings gibt es kein PS4-Produkt, in dem die Ryzen-Technologie zum Einsatz kommt. Digital Foundry bringt diese Arbeiten deshalb mit einer möglichen PlayStation 5 in Verbindung.

Nicht die beste Technologie, aber eine logische Wahl

Digital Foundry liefert zahlreiche Belege, aufgedeckt von der Linux-Seite Phoronix. Letztlich wertet man die vorliegenden Informationen als „schlüssigen Hinweis“ auf die Verwendung von Ryzen als elementare Komponente einer neuen Konsole. Es wäre die „logische Wahl“ für eine neue CPU-Architektur, nicht nur für Sony, sondern auch für Microsoft. Ob AMD der beste Technologie-Partner für Sony sei, stellt Digital Foundry zwar in Frage, aber es wäre keine Überraschung. Denn mit einem Partner AMD würde Sony vor allem im Hinblick auf Lizenzen, Wirtschaftlichkeit, Leichtigkeit der Entwicklung und Cross-Plattform-Kompatibilität Pluspunkte sammeln.

Ist das also die erste bekannte Spezifikation einer PlayStation 5? Das wird die Zeit zeigen.

via Eurogamer