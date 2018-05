Yakuza 3, 4 und 5 erscheinen in Japan auf PlayStation 4

Aus den japanischen Magazinen Dengeki PlayStation und Weekly Famitsu geht hervor, dass Sega überarbeitete Versionen von Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 auf PlayStation 4 in Japan veröffentlichen wird. Dabei will man die Auflösung und die Bildrate der Spiele verbessern, womit 1080p und 60 fps erreicht werden sollen.

Der Inhalt der neuen Fassungen wird aber identisch zu den alten sein. Die Entwicklung des dritten Serienteils für PlayStation 4 steht bereits bei 90 Prozent, man plant den Japan-Release für den 9. August für 3.990 Yen (ca. 30 Euro). Zusätzlich erhält man dabei einen Download-Code für den Soundtrack. Im Herbst 2018 soll dann der vierte Teil folgen, im Frühling 2019 schließlich der fünfte Teil der Serie.

Yakuza: Und danach alle Spiele auch im Westen?

Für den Westen gibt es noch keine Ankündigung der drei neuen Remaster-Versionen, aber die Chancen dafür dürften relativ gut stehen. Die überarbeitete Version für PlayStation 4 von Teil 1 ist bei uns als Yakuza Kiwami erhältlich, Yakuza Kiwami 2 erscheint hierzulande am 28. August. Seit dem 17. April ist mit Yakuza 6: The Song of Life auch der aktuellste Titel im Westen gelandet. Mit Shin Ryu Ga Gotoku (New Yakuza) wird derzeit am nächsten Ableger der Serie gearbeitet.

via Gematsu