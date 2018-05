Kingdom Hearts III ist bei der E3 2018 spielbar

So viele Jahre lang war es so fern. Nun rückt Kingdom Hearts III tatsächlich näher, ganz nah! Vor einigen Tagen hatten ausgewählte Pressevertreter bereits die Gelegenheit, den dritten Teil der Serie in Form einer Demo anzuspielen und darüber zu berichten. Bei der E3 2018 in Los Angeles darf nun erstmals die Öffentlichkeit Hand anlegen. Das bestätigte Square Enix heute bei Twitter, noch bevor das komplette Line-up des Publishers für die Messe fest steht. Die E3 findet in diesem Jahr vom 12. bis zum 14. Juni statt.

Der Weg von Los Angeles nach Köln ist kurz

Zumindest, wenn es um Videospiele geht. Nichts ist offiziell, aber dass eine spielbare Demo von Kingdom Hearts III nach der E3 auch bei der Gamescom 2018 in Köln für die Fans ausgestellt wird, ist damit relativ wahrscheinlich. Das letzte Kapitel der Xehanort-Saga rückt immer näher. Die geplante Veröffentlichung von Kingdom Hearts III ist in diesem Jahr. Dann vermutlich ohne deutsche Sprachausgabe, auch wenn Fans darauf immer gehofft hatten. Bei Amazon könnt ihr euch das Abenteuer bereits vorbestellen*. Der konkrete Veröffentlichungstermin wird dem Vernehmen nach bei der E3 bekanntgegeben.

Fotonachweis: Square Enix Twitter