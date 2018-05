Resident Evil 7: Japanische Cloud-Version für Switch

Wie Capcom ankündigte, wird Resident Evil 7 in Japan für Nintendo Switch über den Cloud-Service Ubitus am 24. Mai erscheinen. Neben einer Nintendo Switch brauchen Spieler dafür natürlich auch eine stabile Internetverbindung. Um 180 Tage auf den Service zugreifen zu können, werden 2.000 Yen (ca. 15 Euro) fällig. Davor kann jedoch für 15 Minuten kostenlos gespielt werden, damit potentielle Käufer die Technik testen können. Alle DLCs der Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und PCs sind in der Cloud-Version für Switch bereits enthalten.

Resident Evil 7 erzählt die Geschichte von Ethan Winters

Resident Evil 7 ist bei uns für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich und trägt weiterhin für Capcom gut laufendes Geschäft bei. In der vor einiger Zeit veröffentlichten Gold Edition des Spiels für PS4, Xbox One und PCs sind alle bisherigen DLCs enthalten.

In Resident Evil 7 biohazard lernen die Spieler Ethan Winters kennen, der auf der Suche nach seiner vermissten Frau nach Dulvey (Louisiana) gelangt und dort auf eine unheimliche und vermeintlich verlassene Plantage kommt. Beim Betreten des Grundstückes wird jedoch schnell klar, dass hier zahlreiche Geheimnisse verborgen sind, die es zu enthüllen gibt – und dass nicht alles so ist, wie es scheint. Bald begegnet Ethan der mysteriösen Baker-Familie, die seit einiger Zeit als vermisst gilt. Wird Ethan seine Frau jemals wiedersehen? Die Spieler müssen die dunklen Geheimnisse der rätselhaften Geschichte lüften, die sie während der grauenerregenden und unvorhersehbaren Survival-Horror-Erfahrung machen.

via Gematsu