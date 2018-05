Corpse Party 2: Dead Patient erscheint im Westen

Wie der amerikanische Herausgeber XSEED Games bekanntgab, wird man GrindHouses Horror-Adventure Corpse Party 2: Dead Patient diesen Herbst im Westen für PCs veröffentlichen. Hierbei handelt es sich um die neu aufgelegte Version des ersten Kapitels, namens Corpse Party 2: Dead Patient NEUES, welches in Japan letztes Jahr erschienen ist und grafische Verbesserungen, sowie neue Szenarien beinhaltet. Wann das lang ersehnte zweite Kapitel fertig sein wird, ist hingegen noch nicht bekannt.

Dead Patient spielt fünf Jahre nach Blood Drive

Der Alptraum kehrt zurück! Fünf Jahre nach den Ereignissen aus Corpse Party: Blood Drive wird das Leben der unscheinbaren Oberschülerin Ayame Itou komplett auf den Kopf gestellt und das auf eine sehr verstörende Art und Weise. Nachdem Ayame aus einem Koma erwacht, festgeschnallt an einen Operationstisch in einem heruntergekommenen, scheinbar stillgelegten Krankenhaus namens „Amare Patriarcha Crucis“, merkt sie schnell, dass sie hier eingesperrt ist ohne eine Möglichkeit zu entkommen. Zudem hat sie all ihre Erinnerungen verloren. Allerdings ist sie nicht so alleine, wie sie zuerst annahm. Andere Gestalten treiben sich in diesem rätselhaften Krankenhaus herum, aber ob sie Freund oder Feind sind, muss erst herausgefunden werden.

In Corpse Party 2: Dead Patient erwartet den Spieler eine mysteriöse Reise, die er zusammen mit Ayame und anderen Freunden, die sie finden kann, antreten wird. Innerhalb der leeren Hallen des Amare Patriarcha Crucis wird man Inventar-bezogene Rätsel lösen, Krankenblätter von verstorbenen Patienten sammeln und furchterregende zombieähnliche Verfolger umgehen, um so die dringend benötigten Antworten und hoffentlich einen Weg nach draußen zu finden. Corpse Party 2: Dead Patient erzählt eine eigenständige Geschichte innerhalb der Corpse-Party-Reihe und kann so auch ohne große Kenntnisse der Vorgänger gespielt werden.

Brandneuer Schauplatz, dieselbe unheimliche Atmosphäre: Diese Mal ist es keine jenseitige Grundschule, sondern ein, unter Quarantäne gestelltes, Krankenhaus voller blutgieriger Zombies, übernatürlicher Kreaturen und höhnischer Geister.

Einzigartige Charaktere mit einigen vertrauen Namen: Enthält eine komplett neue Gruppe an Charakteren, aber belohnt Fans der Reihe mittels Zusammenhängen mit dem Heavenly-Host-Handlungsabschnitt, dennoch mit bekannten Gesichtern.

Mehr interaktive Umgebungen als zuvor: Objekte können ausgerüstet und direkt auf die Umgebung angewendet werden, um Rätsel zu lösen, aber Protagonistin Ayame kann diese auch in der Hand behalten, um sie für vielfältige Zwecke zu nutzen. Ayame kann sich zudem in Schränken verstecken, um so Feinde zu umgehen.

Die ursprüngliche Indie-Gruppe kehrt zum PC zurück: Die gleiche Gruppe, die für die Windows-PC-Edition zu Corpse Party verantwortlich war, ist zurück! Das Spiel kommt in Top-Down-3D-Grafik mit dynamischer Beleuchtung, 360-Grad-Steuerung, einer emotionalen japanischen Synchronisation und einem der stimmungshaftesten Soundtracks des Komponisten Mao Hamamoto, daher.

XSEED Ankündigungstrailer:

via Gematsu