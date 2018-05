BlazBlue: Cross Tag Battle: Video zu Under Night In-Birth

Nachdem bereits die Charaktere aus RWBY und Persona 4 Arena vorgestellt wurden, veröffentlichte Arc System Works nun den Highlight-Trailer zu BlazBlue: Cross Tag Battle mit den Kämpfern aus Under Night In-Birth. Im Grundspiel enthalten sind dabei die gezeigten Hyde, Linne, Waldstein und Gordeau, während auch die DLC-Charaktere Carmine, Orie und Vatista einen kurzen Auftritt haben.

BlazBlue: Cross Tag Battle erscheint am 31. Mai in Japan, am 5. Juni in Nordamerika und am 22. Juni schließlich bei uns in Europa. Das Spiel wird für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs erhältlich sein. Die Handelsversion könnt ihr schon bei Amazon vorbestellen*.

via Gematsu