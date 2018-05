Gal Metal erscheint im Herbst in Europa und Nordamerika

By

XSEED Games und Marvelous Europe bringen das von DMM Games entwickelte Rhythmusspiel Gal Metal sowohl physisch als auch digital für Nintendo Switch in den Westen. Als Erscheinungszeitraum fasst man dabei den kommenden Herbst ins Auge. In Japan erschien das Spiel am 8. Februar, wir haben bereits über die japanische Version berichtet. Unten seht ihr zudem noch einige Bilder und einen Teaser-Trailer zur aktuellen Ankündigung.

Aliens mögen keinen Metal

Die Aliens sinnen auf Rache: Die Menschheit hat mit der Voyager-Sonde auch Musik ins All geschossen, durch die interstellare Verbreitung der Metal-Musik ist es nun aber mit dem Frieden vorbei. Die Aliens können seither nicht mehr aufhören zu headbangen und sterben. Die Quelle dieser Gefahr muss nun natürlich infiltriert werden.

Aus diesem Grund entführen die Aliens zwei Highschool-Studenten aus Kichijoji, Tokio. Der verschleppte Junge und die Drummerin Rinko von den K.M.G. (Kichijoji Metal Girls) sollen dabei als Unterhändler der Menschheit die Rachepläne der Aliens verhandeln. Aus Gründen verschmelzen die Außerirdischen zudem die Seelen der beiden Schüler, wodurch diese nun als eine Person erscheinen.

Nun müssen die beiden mit den anderen Mitgliedern der K.M.G. alles geben, um die Aliens mit ihren acht Tentakeln durch die Kraft des Metals in die Schranken zu weisen. Die Geschichte wird dabei als animierter Manga erzählt. Neben dem Kampf gegen fiese Außerirdische kommt auch das Schulleben nicht zu kurz. Neben Freundschaften wollen auch Nebenjobs gepflegt werden.

Trommelt mit den Joy-Con

Gal Metal ist ein Trommel-Rhythmusspiel, in dem die Figuren eine Show auf einer Bühne präsentieren. Anders als in anderen Rhythmusspielen fliegen euch beim Spielen keine Noten zu, Musiknoten existieren in Gal Metal nicht. Stattdessen gestaltet ihr einen eigenen Rhythmus, das Ergebnis zeigt ihr dann auf der Bühne. Die Joy-Con nutzt ihr als Schläger für die Trommeln, als würdet ihr auf einer Luft-Trommel spielen. Auch Unterstützung für den Pro Controller ist vorhanden. Shuuhou Imai hat das Szenario geschrieben und für die Illustrationen ist Toshinao Aoki zuständig.

Teaser-Trailer (Minute 1:15 bis 1:55)

via Gematsu