Termin und Trailer zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Bandai Namco hat heute den konkreten Veröffentlichungstermin von Naruto to Boruto: Shinobi Striker in Europa bekanntgegeben. Das Spiel wird am 31. August 2018 hierzulande für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Zur Feier dieser Bekanntgabe gibt es nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch Details zu einer Sonderedition, einem Season-Pass und Vorbestellerangeboten.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker bietet drei Spielmodi

Im neuen Trailer präsentiert euch Bandai Namco drei Spielmodi. In dem Modus Flaggenkampf müssen Spieler die Flaggen vom gegnerischen Boden stehlen und in ihre Zonen zurückbringen. Und im Basiskampf besteht das Ziel darin, mindestens zwei von drei Eroberungsgebieten zu kontrollieren. Und der Angriffskampf ist ein Ausschaltmodus – wer die meisten Ninjas ausschaltet, gewinnt. Außerdem lernt ihr im Video auch die beiden neuen Charaktere Gaara und Deidara kennen.

Gaara, der 5. Kazekage, ist ein Verteidigertyp, der seinen Gegner mit seinem Grand-Sand-Mausoleum-Angriff vorübergehend außer Gefecht setzt. Deidara ist ein Fernkampftyp, der mit seinem speziellen Ninjutsu Klone erschafft, die nach einer gewissen Zeit explodieren und somit zu tödlichen Zeitbomben werden. Bei Naruto to Boruto: Shinobi Striker können die Spieler ihren Avatar mit verschiedenen Kostümen, Waffen und Zubehörteilen individuell anpassen.

Uzumaki Edition und Season-Pass

Bandai Namco wird in Europa mehrere Sondereditionen zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker veröffentlichen. Allen voran die Uzumaki Edition. Diese umfasst neben dem Spiel einen Season-Pass sowie eine Naruto- und Boruto-Figur.

Der Season-Pass wiederum wird neun herunterladbare Inhalte bieten, ebenso wie das Zubehör „Great Sages of the Mount Myouboku“. Vorbesteller schalten das „Naruto 7. Hokage“-Kostüm sowie einen Early Access auf Pain frei: dieser Meister wird ihren Avatar trainieren.

Die Uzumaki Edition könnt ihr euch bereits bei Amazon vorbestellen*!