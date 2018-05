Deemo: 11 neue Lieder für Nintendo Switch

By

Flyhigh Works gibt bekannt, dass das Rhythmusspiel Deemo für Nintendo Switch am 24. Mai ein Update erhalten wird. Mit Version 1.3 werden dem Spiel 11 neue Lieder hinzugefügt, ebenfalls wird man nun auch mit einem Controller spielen können.

Deemo ist gleichzeitig auch der Name des geheimnisvollen Protagonisten, der allein in einem großen Schloss wohnt. Eines Tages fiel ein kleines Mädchen vom Himmel, das unter Gedächtnisverlust litt. Daraufhin entschloss sich Deemo ihr zu helfen und fängt an, auf seinem Klavier im Schloss zu spielen, aus dem auf wundersame Weise ein Baum wächst, immer wenn Deemo es spielt.

Insgesamt gibt über 200 Stücke aus unterschiedlichen Genres zu entdecken. Hierbei müssen die herannahenden Töne zum passenden Zeitpunkt angetippt werden. Ihr werdet auch der Frage auf den Grund gehen, was geschieht, wenn das kleine Mädchen Deemo wieder alleine lässt. Oder wie das Mädchen damit klar kommt, wenn es plötzlich seine Erinnerungen wiedererlangt…

Deemo ist weltweit für Nintendo Switch und für mobile Geräte erhältlich.

