Neuer Trailer zu Moonlighter veröffentlicht

11 bit studios und Digital Sun haben einen neuen Trailer zu Moonlighter veröffentlicht. Das Action-RPG mit Rogue-Lite-Elementen und Old-School-Optik wird euch in die Rolle von Will versetzen, der in seiner Heimatstadt einen Abenteurerladen führt. Nachts hingegen lebt er seinen Traum eines Abenteurers – und sammelt die Gegenstände für den Verkauf in seinem Laden selbst.

Moonlighter: In Rynoka herrscht Goldgräberstimmung

Der neue Trailer zeigt euch eine Welt voller Monster und führt euch in die Wirtschaft von Wills Heimatstadt Rynoka ein. Rynoka liegt vor einem archäologisch ausgegrabenen Tor, das in Bereiche und Dimensionen führt, in denen unvorstellbare Schätze zu finden sind. Es herrscht Goldgräberstimmung. Will ist nämlich nicht der Einzige, der seine Waren in Rynoka an die Kunden bringen will. Spieler können dabei auch entscheiden, ob sie sich mit der Konkurrenz anlegen wollen oder lieber kooperieren.

Moonlighter erscheint am 29. Mai digital für PCs und physisch für Konsolen*.