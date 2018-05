Kingdom Hearts 3 wohl ohne deutsche Sprachausgabe

Für viele Fans ist das eine wichtige Frage: Wird Kingdom Hearts 3 endlich wieder deutsche Sprachausgabe bieten? Die Originalspiele Kingdom Hearts und Kingdom Hearts 2 boten einst neben japanischer und englischer Sprachausgabe auch deutsche, spanische und französische. Bei allen weiteren Ablegern mussten sich deutsche Fans mit deutschen Untertiteln zufrieden geben. Wohl in Folge einer einheitlichen Handhabung wurde die deutsche Sprachausgabe (ebenso wie die spanische und französische) auch aus den HD-Remastern der inzwischen mehr als zwölf Jahre alten Originale gestrichen.

Fans wollen gerne wieder eine deutsche Sprachausgabe

Immer wieder rufen Fans nach der Rückkehr der damals durchaus gelungenen deutschen Sprachausgabe. Doch die Rufe wurden bisher nicht erhört. Auch Petitionen für eine deutsche Sprachausgabe in Kingdom Hearts 3 werden wohl ins Leere laufen. Die PC Games war wie einige andere große Medien bei dem Anspiel-Event in Santa Monica.

Wie aus den Kommentaren und einer Antwort von PC-Games-Redakteur Lukas Schmid zum Preview-Video der PC Games für Kingdom Hearts 3 hervorgeht, wird auch der letzte Teil der Xehanort-Saga nur deutsche Untertitel und keine deutsche Sprachausgabe bieten. Square Enix habe sich mit dem Aufkommen der HD-Remaster so entschieden. Die PC Games ruderte vor wenigen Stunden ein wenig zurück, nachdem die News Schlagzeilen gemacht hat. So habe es auf dem Event keine [offiziellen] Infos zur Sprachausgabe gegeben.

Und ja: Eine formelle Ankündigung bezüglich Sprachausgaben und Untertiteln in Kingdom Hearts 3* steht seitens Square Enix noch aus. Doch derzeit spricht alles für die bisherige, jahrelange Handhabung. Also englische und japanische Sprachausgabe sowie Untertitel in mehreren Sprachen. Was haltet ihr davon?

via khinsider