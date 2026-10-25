Das war … Kalenderwoche 43/2026

BioWare geht zu, Preisspekulationen zur PlayStation 6, Probleme mit Game Key Cards sowie ein physischer Lichtblick – die Themen der Woche waren einigermaßen durchmischt. Auch den ausführlichen Trailer-Block haben wir wie immer für euch. Am Schluss findet ihr dann noch unsere sieben neuen Reviews und ein Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Eine Ära geht zu Ende, denn Electronic Arts schließt BioWare. Damit bricht man auch die Entwicklung des nächsten Mass Effect ab. Insgesamt verschwinden rund 400 Jobs.

Wie teuer könnte die PlayStation 6 dereinst werden? Alleine der Speicher kostet inzwischen eine schöne Stange Geld, deswegen könnte der Preis am Schluss über 1000 Dollar liegen.

Die Game Key Cards von Nintendo funktionieren bekanntlich nicht ohne Download. Blöd nur, wenn dieser nicht verfügbar ist. Genau das ist kürzlich bei einem Spiel passiert, was entsprechend für Verärgerung sorgte.

Es gab jedoch auch einen physischen Lichtblick, denn Phantom Blade Zero (PS5, PC) erscheint nun doch noch physisch. Allerdings ist dies erst im nächsten Jahr der Fall, dafür aber dann gleich in drei Editionen.

Mit vielen verrückten Ideen hat sich das neue Open-World-Action-RPG Ordinary Oddness (PS5, Xbox Series, PC) präsentiert. Der neuste Monstersammler Waveling Island (Xbox Series, PC) bringt auch noch Elemente aus Animal Crossing mit. Für Fans von Oldschool-RPGs könnte hingegen das frisch enthüllte Lair of the Leviathan (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) einen Blick wert sein. Im nächsten März erscheint mit The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother (PS5, Switch, Switch 2, PC) ein Spiel zum beliebten Anime. Im nächsten Sommer gibt es im Westen einen Beta-Test zu Azur Promilia (PS5, PC, Mobil), die Macher von Azur Lane setzen ebenfalls auf Monstersammel-Elemente. Zu Stranger Than Heaven (PS5, Xbox Series, PC) gab es erneut Einblicke, diesmal sahen wir einen Story-Trailer. Zum Katzen-RPG Kitaria Fables 2 (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) gabs den Übersichtstrailer und die Ankündigung einer physischen Version.

Mit Beyond the Dark: Nightwatch (Switch 2) in ein weiterer Switch-2-Exklusivtitel verfügbar. Man setzt hier auf ein kreatives Koop-Feature. Im November startet Littlelands (PC) in den Early Access, welches grafisch an Zelda erinnert. Diesen Schritt geht Emberville (PC) schon nächste Woche. Ebenfalls an Zelda erinnert Graytail (Xbox Series, PC), es dürfte jedoch eine Ecke düsterer werden. Eine mysteriöse Zeitschleife erwartet euch im nächsten Jahr in Quiet Express: Cabin 909 (PC). Anfang November startet das entspannte MMO Loftia (PC) mit viel Kickstarter-Geld in den Early Access. Gemeinsam segeln könnt ihr zudem in Tinker Islands (PC), eine Demo steht bereit.

Das Aufbauspiel Luminids (PC) sucht derzeit nach Unterstützung bei Kickstarter. Noch für Nintendo Switch 2 nachgereicht wird nächstes Jahr Ys VIII: Lacrimosa of Dana. Ab sofort anspielen könnt ihr die Demo zur Switch-2-Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds. Nur noch wenige Tage warten müssen wir, bis Stellar Blade endlich für Switch 2 verfügbar ist. Der neuste Trailer zeigte den Fotomodus. Natürlich geht es auch bei Genshin Impact (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) munter weiter und zwar Anfang November mit Version 7.2. Bei Nintendo Switch Online stehen nächste Woche gleich drei Game-Boy-Spiele an. Anime-Fans finden außerdem ab sofort Cyberpunk: Edgerunners 2 bei Netflix.

Damit kommen wir nun zu den gleich sieben neuen Reviews, welche ihr diese Woche bei JPGAMES lesen konntet. Ein grandioses Gesamtpaket aus der ganzen Serien-Geschichte liefert Final Fantasy Resonance (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ab. Für die Verbindung aus klassischem Charme und moderner Technik gibt es unseren Gold-Award. Eine leise Enttäuschung erlebten wir hingegen mit Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2) (zum Testbericht). Hier gibt es zwar viel Nostalgie, hingegen wenig Neues. Mit mehr Mut und frischen Ideen wäre mehr möglich gewesen. Das Restaurant-Management-Spiel One Piece: Grand Gourmet (Switch, Switch 2, PC, Mobil) (zum Testbericht) wird schnell monoton, das Spielprinzip macht aber dennoch süchtig.

Technisch und grafisch ist Tales of Eternia Remastered (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) eher ein Facelift, es gibt vor allem Komfortfunkionen. So bleibt jedoch der zeitlose Kern erhalten. Der Fighter Marvel Tōkon: Fighting Souls (PS5, PC) (zum Testbericht) zeigt sich durchaus einsteigerfreundlich, vor allem die Grafik ist hier ein Highlight. Die Erweiterung Ghost of Yōtei: Echos von Sekigahara (PS5) (zum Testbericht) bietet eine neue Region und neue Waffen, was sich ins bereits fantastische Hauptspiel einfügt. Das klassische Roguelike Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon –Classic HD– (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) von 1993 ist nun erstmals im Westen erhältlich.

Bei einem Event von Koei Tecmo durften wir bereits Wo Long 2: Wings of Ember (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) anspielen. Mit vielversprechenden Neuerungen wie einem Fokus auf Konter überzeugte uns das Soulslike. Es könnte somit den Erstling übertreffen.