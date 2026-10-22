Phantom Blade Zero erscheint in mehreren Editionen physisch, aber Sammler brauchen Geduld

Bereits am 29. Oktober erscheint Phantom Blade Zero für PlayStation 5 und PCs via Steam und Epic Games Store. Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung hat Entwickler S-GAME jetzt einen neuen Launch-Trailer veröffentlicht, der noch einmal einen Eindruck vom actionreichen Kampfsystem vermittelt.

Doch es gibt noch eine weitere erfreuliche Nachricht, insbesondere für Sammler physischer Spiele. Denn Phantom Blade Zero bekommt nun doch eine Handelsversion für PlayStation 5. Allerdings müssen sich Interessierte dafür etwas länger gedulden.

Physische Editionen folgen 2027 in drei Varianten

Wie S-GAME bestätigt hat, erscheinen die physischen Fassungen erst 2027. Geplant sind gleich drei Varianten: eine Standard Edition, eine Deluxe Edition und eine Ultimate Edition.

Welche zusätzlichen Inhalte die beiden umfangreicheren Ausgaben bieten und wann genau sie erscheinen, geht aus der aktuellen Ankündigung noch nicht hervor.

Wer Phantom Blade Zero also unbedingt auf Disc besitzen möchte, bekommt dazu im kommenden Jahr Gelegenheit. Zum digitalen Verkaufsstart am 29. Oktober stehen die physischen Editionen hingegen noch nicht bereit.

Kung-Fu-Action mit über 30 Waffen

In Phantom Blade Zero schlüpft ihr in die Rolle des Kriegers Soul, dem nach einer schweren Verletzung nur noch 66 Tage zu leben bleiben. Obendrein wird er für den Tod seines Meisters verantwortlich gemacht und von seinen ehemaligen Verbündeten gejagt.

Auf der Suche nach der Wahrheit muss Soul eine weitreichende Verschwörung aufdecken und sich zahlreichen gefährlichen Gegnern stellen.

Spielerisch setzt das auf Unreal Engine 5 basierende Action-RPG auf rasante Kämpfe, die von klassischen Hongkong-Martial-Arts-Filmen inspiriert sind. S-GAME bezeichnet die Mischung aus traditioneller Kampfkunst, Fantasy und mechanischen Elementen als „Kungfupunk“.

Mehr als 30 Waffen und über 20 sogenannte Phantom Edges sollen unterschiedliche Kampfstile ermöglichen. Besiegten Gegnern könnt ihr zudem ihre Waffen und charakteristischen Techniken abnehmen.

Wie gut sich das alles tatsächlich spielt, erfahren wir schon in wenigen Tagen. Bis dahin liefert der neue Launch-Trailer einen weiteren Vorgeschmack auf das Action-Abenteuer.

Der Launch-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME