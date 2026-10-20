Stranger Than Heaven führt euch mit einem Trailer in die Anfänge der epochalen Story ein

Seit Monaten drückt SEGA mit Stranger Than Heaven auf’s PR-Gaspedal. Es lohnt sich: Stranger Than Heaven steht plattformübergreifend auf über einer Million Wunschlisten und ist damit der Titel von RGG Studio mit den meisten Wishlist-Einträgen aller Zeiten.

Kein Grund also, nachzulassen. Ein neuer Trailer zum Action-Adventure gewährt uns jetzt einen Blick in die erste Lebensphase des Protagonisten Makoto Daito. Der Trailer trägt den Titel „Akt 1: Kokura“ – das lässt auf weitere Videos hoffen, die sich dann mutmaßlich durch die Epochen ziehen.

Insgesamt fünf dieser Epochen gibt es, die euch dann für sich genommen auch noch in neue Städte führen. 1915 geht es in Kokura, Fokuoka los. Hier setzt auch der neue Story-Trailer an. Einen Blick auf die weiteren Epochen gab es natürlich auch schon.

„Der neue Trailer zeigt, wie Daito nach den Verfolgungen, die er in Amerika erdulden musste, als blinder Passagier an Bord des ‚Geisterschiffs‘ des Kaufmanns Orpheus gelangt, um nach Japan zu reisen. Dort trifft er auf Yu Shinjo, der sich ebenfalls heimlich an Bord geschlichen hat und später sein bester Freund wird. Gemeinsam erleben sie die harte Realität, die sie in Kokura erwartet.“

Das neue Spiel der Yakuza-Macher von Ryu Ga Gotoku Studio erscheint am 15. Januar 2027 für PS5, Xbox und PC-Steam. Bei Amazon* könnt ihr euch das Spiel ebenso wie eine Collector’s Edition vorbestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio