Dieses absurde Open-World-RPG führt euch in eine Welt, in der das „Normale“ unheimlich ist

Eine Welt, in der das Normale unnormal ist, erschafft die Tencent-Tochter Cosmicpup Studio mit Ordinary Oddness. Die Großstadt in diesem neuen Open-World-Action-RPG ist dezent verrückt, gemütlich und zugleich ein wenig befremdlich.

Ordinary Oddness spielt in den Elysian Skies, einer über den Wolken schwebenden Metropole, in der das scheinbar Normale zugleich das Unheimlichste ist. Menschen leben dort Seite an Seite mit den sogenannten Mythoids, empfindungsfähigen Wesen mit außerirdisch anmutenden Erscheinungsformen.

Wie auch in Neverness to Everness ist das Unnormale längst in den Alltag integriert: Es gibt Wohnblöcke, Geschäfte, Straßenverkehr und reges Stadtleben. Daneben begegnet man sprechenden Gegenständen mit Bewusstsein, tierähnlichen Figuren, Robotern und anderen surrealen Kreaturen. Kurz: Das Fremde ist hier nicht die Ausnahme, sondern Teil des alltäglichen Lebens.

An der Oberfläche der Spielwelt erstreckt sich das lebendige Elysian Skies mit den ruhigen Wohnvierteln von Breezeway Lane, den neonbeleuchteten Einkaufsstraßen von Golden Fantasia und der gesetzlosen, sonnenlosen Unterstadt. Darunter verbirgt sich jedoch eine zweite, deutlich instabilere Dimension: die Psycheidos Zones.

In diesen surreal verzerrten Räumen verändert sich die Schwerkraft, die Realität gerät aus den Fugen und Erinnerungen werden zu begehbaren, teils bedrohlichen Labyrinthen. Dort erwarten euch nicht nur surreale Kämpfe, sondern auch eine besondere Geschichte über die verborgene Vergangenheit der Stadt und ihrer Bewohner.

Dichte Atmosphäre und cineastische Inszenierung

Das auf der Unreal Engine 5 basierende Spiel setzt auf eine beeindruckende, fast schon cineastische Inszenierung. Straßen, Gebäude und selbst kleine Details erzählen von der Geschichte der Stadt. So ist ein Lautsprecher zugleich der Bürgermeister. Andere Mythoids werden zu Gegnern – der süßigkeitenliebende Automat Candy Robot sogar zum Bossgegner.

Ihr übernehmt die Rolle eines Consulting-Investigators – quasi eines modernen Detektivs. Je weiter ihr eure Agentur aufwertet, desto mehr geheimnisvolle Fälle werden freigeschaltet. Dadurch wird auch euer Team stärker – und plötzlich findet ihr euch mitten in einer großen Verschwörung wieder.

Ein Highlight des Spiels sind die schnellen Action-RPG-Kämpfe, bei denen Team-Synergien eine wichtige Rolle spielen. Besonders die Bosskämpfe sollen herausfordernd und dynamisch ausfallen. Mehrere Bosse können sich koordinieren. Für ein besonders befriedigendes Kampferlebnis sollen Execution-Sequenzen sorgen: Mit ihnen lassen sich Bossgegner stilvoll besiegen – allerdings könnt auch ihr einer dramatischen Gegnerattacke zum Opfer fallen.

Der Trailer zu Ordinary Oddness ist unten eingebunden; auch die Steam-Seite ist bereits online. Das Spiel soll für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen. Ein genauer Termin für die Veröffentlichung steht allerdings noch nicht fest.

Der erste Trailer:

Luminar Theme Song:

Bildmaterial: Ordinary Oddness, Cosmicpup Studio, Tencent