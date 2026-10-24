Zelda trifft auf Octopath Traveler: Dieses hübsche Indie-Game hat aber auch eine düstere Seite

Spiele mit „Zelda-Vibes“ gibt es so einige. Doch Graytail könnte sich mit seiner ungewöhnlichen Mischung durchaus von der Konkurrenz abheben. Das kommende Action-Adventure des zweiköpfigen Indie-Studios Concode verbindet laut GameRant nämlich klassisches Zelda-Gameplay mit einer Grafik im Stil von Octopath Traveler.

Und wer bei der hübschen Pixeloptik an ein gemütliches Fantasy-Abenteuer denkt, dürfte überrascht werden. Denn hinter der charmanten Fassade verbirgt sich eine ziemlich düstere Mystery-Geschichte.

Eine Insel, auf der etwas nicht stimmt

In Graytail begleitet ihr einen Detektiv und die junge Sophie auf der Suche nach deren verschwundener Mutter. Die Ermittlungen führen auf eine abgelegene Insel im Pazifik, auf der gefährliche Mutanten ihr Unwesen treiben und sich die Bewohner äußerst merkwürdig verhalten.

Hinzu kommen heftige Kopfschmerzen des Protagonisten, die ihn zur Einnahme von Medikamenten zwingen. Schon bald stellt sich die Frage, ob seine Wahrnehmung überhaupt noch zuverlässig ist.

Spielerisch erinnert Graytail an klassische Zelda-Abenteuer. Ihr erkundet die Insel, sprecht mit Bewohnern, kämpft gegen Monster und löst Umgebungsrätsel. Besonders die Dungeons sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

In der kostenlosen Steam-Demo wartet unter anderem ein überfluteter Tempel, in dem ihr den Wasserstand manipulieren und verschiedene Werkzeuge einsetzen müsst. Am Ende stellt ihr euch einem riesigen Oktopus, bei dem ebenfalls Köpfchen gefragt ist.

Zelda-Dungeons im HD-2D-Look

Das Kampfsystem bietet Echtzeitkämpfe mit Kombos, Paraden und Ausweichmanövern. Mehr als acht Waffen, darunter Gehstöcke, Regenschirme und Armbrüste, sollen für Abwechslung sorgen.

Daneben gibt es ein Kochsystem, fünf unterschiedliche Regionen und sogar ein Motorrad, mit dem ihr die Insel erkunden könnt. Gespräche mit Bewohnern können außerdem wichtige Hinweise auf die mysteriösen Ereignisse liefern.

Ob Graytail seine vielversprechenden Ideen tatsächlich umsetzen kann, erfahren wir allerdings erst im vierten Quartal 2027. Eine kostenlose Demo ist bereits auf Steam verfügbar. Neben dem PC soll das Spiel auch noch für Xbox Series erscheinen. Weitere Plattformen sollen aber in Planung sein.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Concode, Graytail