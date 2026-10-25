Monster sammeln und Insel bauen: Neuer Creature-Collector verbindet zwei beliebte Konzepte

Monster sammeln, trainieren und gegeneinander antreten lassen – das kennen wir natürlich bestens von Pokémon. Wenn dann noch eine gemütliche Insel, Hausbau und viele Freiheiten dazukommen, dürfte das für einige SpielerInnen nach einer ziemlich interessanten Mischung klingen.

Genau das verspricht Waveling Island, das neue Projekt von Berserk Boy Games. Das Studio hinter dem Action-Platformer Berserk Boy hat jetzt einen ersten Trailer zum kommenden Kreaturen-Sammelspiel veröffentlicht.

Optisch setzt das Abenteuer auf liebevoll gestaltete Pixelgrafik und eine tropische Spielwelt, in der zahlreiche geheimnisvolle Wesen auf euch warten.

Monster sammeln, kämpfen und die Insel gestalten

In Waveling Island strandet ihr mit nichts weiter als einem Rucksack auf einer unbekannten Insel. Dort trefft ihr auf die namensgebenden Wavelings, die ihr fangen, trainieren und in Kämpfen einsetzen könnt.

Anders als bei klassischen Pokémon-Abenteuern gibt es allerdings keine Zufallskämpfe und keinen separaten Kampfbildschirm. Die Kreaturen bewegen sich frei durch die Spielwelt und Auseinandersetzungen finden direkt vor Ort statt.

Die Kämpfe laufen in Echtzeit ab. Eure Wavelings greifen selbstständig an, während ihr über eine sich füllende Leiste gezielt Spezialaktionen auslösen könnt. Insgesamt besteht euer Team aus bis zu fünf Kreaturen, die jeweils acht verschiedene Attacken erlernen können.

Zum Einfangen schwächt ihr wilde Wavelings zunächst im Kampf, bevor ihr euer Fangnetz zum Einsatz bringt. Auch Tageszeiten und Wetterbedingungen spielen eine Rolle. Manche Kreaturen erscheinen nur bei bestimmten Wetterlagen oder zu bestimmten Uhrzeiten.

Ein bisschen Animal Crossing darf auch sein

Abseits der Monsterkämpfe könnt ihr eure neue Heimat nach eigenen Vorstellungen gestalten. Dafür sammelt ihr Materialien, stellt Gegenstände her, pflanzt Blumen und errichtet Häuser für die Inselbewohner.

Die Bewohner haben wiederum eigene Geschichten, Probleme und Aufgaben für euch. Wer ihnen hilft, kann besondere Gegenstände, Ausrüstung und Dekorationen erhalten.

Eine vollständige Kampagne soll ebenfalls enthalten sein. Dabei können eure Entscheidungen Einfluss auf unterschiedliche Handlungsverläufe nehmen. Natürlich warten auch einige Geheimnisse darauf, entdeckt zu werden.

Wer dagegen einfach nur seine Insel verschönern möchte, darf das ebenfalls tun. Ein striktes Tempo gibt das Spiel offenbar nicht vor.

Waveling Island befindet sich derzeit für Xbox Series und PCs via Steam sowie Microsoft Store in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin sowie eine Ankündigung für deutsche Texte oder andere Plattformen gibt es bislang leider nicht.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Berserk Boy Games, Waveling Island