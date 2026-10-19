Wer „Blue Prince“ mochte, sollte dieses neue Mystery-Abenteuer im Auge behalten

Ein Zug, der in sieben Tagen verunglücken wird. Ein mysteriöses Abteil, das eigentlich gar nicht existiert. Und eine Zeitschleife, die euch immer wieder an den Anfang zurückwirft. Willkommen bei Quiet Express: Cabin 909.

Das japanische Indie-Studio STUDIO909 hat im Rahmen der The MIX Fall Showcase 2026 einen neuen Trailer veröffentlicht und gleichzeitig eine kostenlose Steam-Demo bereitgestellt.

Laut Automaton Media, erinnert das ungewöhnliche Mystery-Abenteuer unter anderem an Blue Prince. Tatsächlich wird neben diesem Titel auch Road 96 als Inspiration genannt. Die Prämisse erinnert auch ein wenig an den Film „Source Code” aus dem Jahr 2011 mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Wenn auch nur ein kleines bisschen.

Ein Abteil, das es nicht geben dürfte

In Quiet Express: Cabin 909 reist ihr mit einem transkontinentalen Zug, der nach sieben Tagen sein Ziel erreichen soll. Doch am letzten Tag geschieht ein schreckliches Unglück, bei dem sämtliche Passagiere sterben.

Statt endgültig das Zeitliche zu segnen, erwacht ihr allerdings wieder am ersten Reisetag. Nun gilt es, die Katastrophe zu verhindern und das geheimnisvolle Abteil 909 aufzuspüren, von dem niemand an Bord etwas weiß.

Dabei begegnet ihr nicht nur Menschen, sondern auch Tiermenschen, Riesen und Homunkuli, deren Geschichten weitere Hinweise liefern.

Jeder Durchlauf verändert den Zug

Das Besondere: Die Anordnung der Zugwaggons verändert sich abhängig vom Zufall und euren Entscheidungen. An bestimmten Türen wählt ihr zwischen drei zufällig angebotenen Waggontypen. So entstehen neue Wege, Rätsel und Entdeckungsmöglichkeiten. Die kostenlose Demo bietet etwa 30 Minuten Spielzeit.

Quiet Express: Cabin 909 soll 2027 für PCs via Steam erscheinen. Deutsche Texte sind bislang leider nicht vorgesehen.

Der Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: STUDIO909, Quiet Express: Cabin 909