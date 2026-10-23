Switch Sports Resort ist nicht das einzige „Switch 2“-Exklusivspiel im Oktober

Nintendo ist bekanntlich bemüht darum, seiner Konsole möglichst fein säuberlich in jedem Monat ein Exklusivspiel zu liefern. In den letzten Monaten waren das Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox, Splatoon Raiders, Fire Emblem: Fortune’s Weave und in diesem Monat eben Nintendo Switch Sports Resort.

Gelegentlich springt auch ein Dritthersteller ein, das prominenteste letzte Beispiel ist sicherlich der Koop-Hit Orbitals. Wenn Dritthersteller ein Spiel exklusiv für eine Konsole veröffentlichen, ist die Spielerfahrung oft auf irgendeine Weise an diese Plattform und ihre Features gekoppelt. So ist es auch mit Beyond the Dark: Nightwatch.

Das ist nämlich ab sofort exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Wie Orbitals handelt es sich um ein Spiel, das auf eine lokale Koop-Mechanik setzt. Während hier ein Spieler am TV spielt, nutzt ein weiterer Spieler die Switch 2 im Handheldmodus und bietet dem ersten Spieler unerlässliche Unterstützung.

Der erste Spieler wagt sich in der Ego-Perspektive am großen TV-Bildschirm in das düstere Haus und sucht dabei nach Hinweisen, entschlüsselt Zeichen und versucht, mehr über den mysteriösen Gloam herauszufinden, der ihn verfolgt.

Und so funktioniert’s

„Die zweite Person erlebt das Geschehen aus einer anderen Perspektive. Über ein Netzwerk aus Kameras und taktischen Hilfsmitteln überwacht und interpretiert sie die Lage, gibt Anweisungen und warnt. Sie sieht die Dinge anders: Manchmal weiß sie mehr. Manchmal versteht sie weniger“, führt man ein.

Und weiter: „Im Spiel geht es nicht nur darum, was ihr seht, sondern auch darum, was ihr eurem Gegenüber vermitteln könnt. Zu lernen, jemandem zu vertrauen, der nicht sehen kann, was ihr seht, wird zur Frage des Überlebens.“

Und nachdem wir nun lange über das Gameplay gesprochen haben, noch ein paar Worte für die Ohren: Mit Troy Baker ist ein prominenter Synchronsprecher und Schauspieler mit an Bord und die Musik kommt von Oscar Araujo.

Ein Trailer dazu:

Bildmaterial: Beyond the Dark: Nightwatch, Atlantis Studio