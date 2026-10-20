Kurioser Fall bestätigt die Sorgen, die viele Fans mit Game Key Cards auf der Switch 2 haben

Da werden theoretische Sorgen auf einmal Wirklichkeit. Seit Nintendo die sogenannten Game Key Cards für Nintendo Switch 2 eingeführt hat, gibt es reichlich Diskussionen über das neue Format. Schließlich befindet sich das eigentliche Spiel nicht auf dem Modul, sondern muss erst heruntergeladen werden.

Was aber passiert, wenn der Download gar nicht verfügbar ist? Genau das mussten KäuferInnen von Rudolph the Red-Nosed Reindeer jetzt auf ziemlich ärgerliche Weise erfahren.

Das Weihnachtsabenteuer von Publisher GameMill Entertainment erschien kürzlich unter anderem für Nintendo Switch 2 als Game Key Card. Doch ausgerechnet auf Nintendos aktueller Konsole ließ sich das Spiel zunächst überhaupt nicht starten. Auch dann nicht, wenn man eine „physische Version“ gekauft hatte.

Eine Game-Key-Card ohne Spiel

Auf Reddit machte Nutzer AL_KATRAZZ auf das Problem aufmerksam. Nachdem er seine frisch gekaufte Game Key Card in die „Switch 2“ eingelegt hatte, erschien lediglich eine Fehlermeldung. Der notwendige Download konnte nicht gestartet werden.

Der ursprüngliche Beitrag wurde inzwischen gelöscht. Ein anderer Nutzer hat ihn jedoch auf Twitter gesichert. Bei genauerer Untersuchung zeigte sich eine mögliche Ursache: Im eShop war die digitale Version offenbar nur 82 MB groß, obwohl das eigentliche Spiel auf anderen Plattformen etwas mehr als 6 GB benötigt.

Offenbar fehlten also die eigentlichen Spieldaten. Das hatte gleich doppelte Konsequenzen: KäuferInnen der Game Key Card konnten nichts herunterladen, während auch die digital erworbene Version nicht spielbar war. Besonders kurios: Der offizielle Termin zur Veröffentlichung lag zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Tage zurück.

Der betroffene Reddit-Nutzer wandte sich sogar an den Nintendo-Kundendienst, der zunächst ebenfalls keine Lösung anbieten konnte. In einem entsprechenden Video lässt sich das Problem übrigens ebenfalls nachvollziehen.

Publisher entschuldigt sich – Problem inzwischen behoben

Die Vermutung, wonach auf dem Server schlicht die Spieldaten fehlten, ist seitens Nintendo nicht bestätigt. Auch Publisher GameMill Entertainment hat die Hintergründe des Problems nicht konkretisiert, gibt aber immerhin mittlerweile Entwarnung.

GameMill Entertainment hat sich über Twitter zu Wort gemeldet und erklärt, dass der Fehler inzwischen behoben sein sollte. „Vielen Dank an alle, die uns auf das Problem mit Nintendo hingewiesen haben. Das Problem wurde inzwischen behoben, und das Spiel sollte nun wie vorgesehen funktionieren. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bedanken uns herzlich für eure Geduld und Unterstützung.“

Damit sollte Rudolph the Red-Nosed Reindeer jetzt auch auf der Switch 2 funktionieren. Weihnachten ist also gerettet! Trotzdem dürfte der Vorfall die Diskussionen rund um Game Key Cards erneut anheizen. Denn er zeigt ziemlich deutlich, wie abhängig diese „physisch gekaufte Version“ von der Verfügbarkeit der digitalen Spieldaten ist.

Natürlich können auch klassische Spiele mit Downloadpflicht von ähnlichen Problemen betroffen sein. Bei Game Key Cards ist diese Abhängigkeit allerdings grundsätzlich Teil des Konzepts. Und wenn ein Spiel trotz eingelegter Karte schlicht nicht heruntergeladen werden kann, hilft einem die physische Verpackung erst einmal herzlich wenig.

via TheGamer, Bildmaterial: GameMill Entertainment, Rudolph the Red-Nosed Reindeer