Dieses Cozy-Adventure sieht aus wie ein putziges Zelda, aber spielt sich ganz anders

Optisch erinnert Littlelands gleich an die beiden Zelda-Spiele „Link’s Awakening“ und „Echoes of Wisdom“ für Nintendo Switch, doch spielerisch schlägt Littlelands in eine ganz andere Kerbe.

Es handelt sich um eine Genre-Mischung aus Action-Adventure, Farming-Adventure und Life-Sim voller Cozy-Elemente. Von dem abenteuerlichen Mix könnt ihr euch bald selbst überzeugen. Littlelands wird am 16. November in den Early-Access bei Steam starten.

Einen kleinen Vorgeschmack könnt ihr euch schon jetzt holen, denn die Macher haben zum Steam Next Fest eine überarbeitete Demo bereitgestellt, die verbesserte Kämpfe, neue Charakter-Anpassungen, eine neue Minimap und mehr bietet. Das Feedback der Community auf die erste Demo wurde dabei umgesetzt.

Für unmittelbare Eindrücke gibt es auch einen neuen Trailer, den ihr unten seht. In Littlelands könnt ihr tun, was euch gefällt: „Beeren anbauen, nach Schätzen suchen, angeln oder einfach auf einer Holzbank sitzen und den Sonnenuntergang beobachten.“

Ein episches Abenteuer

Das bedeutet aber nicht, dass es ungefährlich bleibt. Euer Entdeckergeist wird euch möglicherweise auch an gefährliche Orte führen. „Littlelands strotzt vor seltsamen Charakteren und magischen Landschaften, die es zu entdecken gilt“, heißt es weiter.

Und: „Auf ein übermütiges Kind wie dich kann hinter jeder Ecke ein episches Abenteuer warten – egal ob beim Beeren züchten, bei der Suche nach vergrabenen Schätzen oder dem Umherstreifen durchs Land.“ Bei Steam findet ihr die neue Demo zu Littlelands!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Littlelands, Apogee Entertainment, HyperMegaPixel