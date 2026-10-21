„Diablo-Farming-RPG“ mit „Final Fantasy“-Cast erhält Demo kurz vor dem Early-Access

Wir haben schon einige Male über Emberville berichtet, das bisher vor allem mit seinen spielerischen Ansätzen für Aufsehen sorgte. Die „Fight-and-Farm“-Mechaniken brachten Emberville schon den Titel als „Diablo-Farming-RPG“ ein.

Wenig später sorgte ein Cast mit großen Namen für Aufsehen, darunter mehrere wiedervereinte „Final Fantasy“-SprecherInnen und Jennifer English (Maelle) aus Clair Obscur: Expedition 33. Heute wird es ganz bodenständig: Es gibt eine spielbare Demo.

Während des Steam Next Fest sind über 8.200 neue Demos bei Steam verfügbar und jene zu Emberville, das aktuell auf Rang 47 der meistgewünschten Steam-Spiele steht, ist auch dabei. Die Demo bietet vor dem Start in den Early-Access (27. Oktober) etwa anderthalb bis zwei Stunden Spielspaß. Der Speicherstand kann später im Early-Access weitergespielt werden.

Was ist Emberville?

Emberville vermischt das Action-Adventure-RPG diverse Crafting- und Farming-Mechaniken mit actionreichen Kampfmechaniken, einem Loot-System und prozedural generierten Biomen, die an Diablo erinnern.

In actionreichen Kämpfen stellt ihr euch finsteren Kreaturen, schaltet Waffen und Fähigkeiten frei und verbessert euren Charakter. Auf eurem Weg durch die Dunkelheit rettet ihr Charaktere, die es euch mit Belohnungen und nützlichem Wissen danken. Im Sommer soll Emberville in den Early-Access bei Steam starten.

„Von gefährlichen Expeditionen und rasanten Kämpfen bis hin zum Handwerk, Wiederaufbau und der Entdeckung neuer Gefährten – der Trailer fängt den befriedigenden Rhythmus ein, der das Herzstück von Emberville ausmacht: sich hinauswagen, gestärkt zurückkehren und einer Welt am Rande des Untergangs langsam wieder Leben einhauchen.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Emberville, Cygnus Cross