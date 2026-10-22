Das Ende einer Ära: EA schließt BioWare und stellt das nächste Mass Effect ein

Es ist eine Nachricht, die besonders Rollenspiel-Fans schwer treffen dürfte. Electronic Arts schließt das traditionsreiche Entwicklerstudio BioWare. Damit endet nach mehr als drei Jahrzehnten die Geschichte eines Studios, das mit Reihen wie Mass Effect, Dragon Age und Baldur’s Gate das westliche Rollenspielgenre entscheidend geprägt hat.
Wie unter anderem Bloomberg berichtet, plant EA im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung die Entlassung von rund 400 MitarbeiterInnen. Das entspricht etwa drei Prozent der gesamten Belegschaft. Rund 50 der betroffenen Stellen entfallen demnach auf BioWare.
Besonders bitter: Auch das bereits angekündigte nächste Mass Effect wird nicht mehr erscheinen.
Kein neues Mass Effect mehr
In einem internen Schreiben an die Belegschaft bestätigten EA-Manager David Tinson und Cam Weber, dass die Entwicklung des neuen Mass Effect eingestellt wurde. Das Projekt befand sich noch in einer frühen Entwicklungsphase.
Gleichzeitig wird BioWare einschließlich seines Standorts in Edmonton geschlossen. EA begründet die Entscheidung mit einer stärkeren Konzentration auf ausgewählte Marken und Projekte.
BioWare selbst verabschiedete sich mit einem emotionalen Statement von seiner Community: „Seit mehr als 30 Jahren ist BioWare mehr als nur ein Studio. Es ist ein Zuhause für Geschichtenerzähler, Entwickler und die Spieler, die unsere Welten zum Leben erweckt haben.“
Das Studio erinnert dabei an seine lange Geschichte mit Spielen wie Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age, Mass Effect und Anthem.
Auch andere EA-Projekte betroffen
Die Umstrukturierung betrifft allerdings nicht nur BioWare. Bei Die Sims wird das bislang unter dem Codenamen „Project Lotus“ entwickelte Projekt vorerst gestoppt, während „Project Evergreen“ fortgeführt werden soll. Auch das Team hinter skate. wird verkleinert.
Weiter investieren möchte EA hingegen in seine Sportspiele, Apex Legends, Battlefield sowie das kommende Marvel’s Iron Man und den nächsten Teil der Star Wars Jedi-Reihe.
Darüber hinaus sollen Respawn Entertainment und DICE gemeinsam an einem neuen Projekt arbeiten. Laut Bloomberg könnte es sich dabei um ein weiteres Star Wars: Battlefront handeln. Variety berichtet inzwischen unter Berufung auf mehrere Quellen, dass Star Wars: Battlefront III tatsächlich in Entwicklung sei. Eine entsprechende offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus.
Für Rollenspiel-Fans dürfte das alles nur ein schwacher Trost sein. Mit BioWare verschwindet schließlich nicht irgendein Entwicklerstudio, sondern einer der bekanntesten Namen der Branche. Und mit der Einstellung des nächsten Mass Effect endet vorerst auch die Hoffnung auf eine Rückkehr zu einer der beliebtesten Science-Fiction-Rollenspielreihen.
via Gematsu, Bildmaterial: Electronic Arts
4 Kommentare
Ich hasse diese Spielindustrie und ganz besonders EA. Wen man sich anschaut wie viele studios EA runtergewirtschaftet hat war es nur eine Frage der Zeit. Es ist ja kein Wunder wenn man den Gaas Wahn verfällt, weswegen man das Project neu rebooten muss und dauernd wichtig Leute aus den Teams feuert ist es schwierig wird was ordentliches zu Entwicklern. Ein Spiel wie Veilguard hat großes Fehler aber (jetzt muss ich vorsichtig sein da die Dragen Age origins Fans ja alle als nicht fans beschuldigen die Veilguard mögen, vor allem da Inquisition eh mit abstand das beste Spiel der Reihe ist ) für mich ist das SPiel wie FF15. Viel Potential was durch den Publisher zerstört wurde, aber immer noch beeindrucken was die Entickler trotz der Umstände ein solides Spiel gemacht haben.
Besonders schmerzhaft ist es natürlich dass es jetzt mit MAss Effect vorbei ist, schließlich gehört für mich die Trilogie (besonders der 3. Teil) zu den besten Spielen die es jemals gab und ist für mich die Blaupause wie man ein Spieldesignen sollte was fokus auf gute Teammitglieder haben will (besonders mit der Normandy als hub wo man immer mit allen sprechen kann). Ich hätte denen schon zugetraut dann doch nochmal was ordentlich zu erschaffen. Das tut dann sehr weh das sie nie die Chance bekommen. Vielleicht in Zukunft wenn hoffentlich EA und viele anderen der großen Publisher den Bachruntergegangen sind gibt es wieder Chance auf ein Mass Effect Spiel. Solange werde ich halt die Trilogy zum 10mal durchspielen.
Mir blutet das Herz. Jade Empire, Mass effect und Dragon Age gehören für mich zu den besten Story RPGs ever. Selbst Veilguard hat mich bestens unterhalten. Wenn große Publisher Studios übernehmen kommt genau so etwas raus. Anthem wurde ihnen von EA aufgezwungen und danach ging es nur nach unten. Sehr sehr schade um dieses begabte Studio. Ich hoffe Sandfall interaktive bleibt sich treu und lässt sich nicht mit Verlockungen aufkaufen. Auf ein neues Mass effect hatte ich mich sehr gefreut.
Wie schon im Games-Ticker geschrieben: Leider ist es schon länger nicht mehr das BioWare, dem wir großartige Titel wie Mass Effect oder Dragon Age zu verdanken haben. Auch an Jade Empire denke ich immer noch gerne zurück.
Trotzdem wäre es schön, wenn ein anderer Publisher die Marken übernehmen würde, damit es vielleicht doch noch irgendwann ein neues Mass Effect oder Dragon Age geben kann. Dass so etwas funktionieren kann, hat Baldur’s Gate 3 ja gezeigt: Ein leidenschaftliches Team hat die Reihe würdig fortgesetzt und zu neuem Glanz geführt.
Um die Mitarbeiter tut es mir natürlich leid.
Und das ist auch gut so. Die sollen sich exakt darauf konzentrieren und alle paar Jahre irgendwas mal mit Star Wars bringen. Wenn EA das einhält, können sie mit Ausnahme ihrer Stammkundschaft auch weniger Menschen schaden und Ärger bereiten, besonders jetzt, mit den Saudis als Geldgeber. Mit Ausnahme dieser Nachricht nun war EA überraschend über die vergangenen Jahre kaum ein Thema. Man steckt zu 95% in seinem Live-Service Vehikel und fokussiert sich auf diesen Kram.
BioWare war da ein längst vertrockneter Arm an einem Baum, der Früchte trägt, mit denen BioWare nie etwas zu tun hatte. Man hatte versucht, BioWare mit Anthem in diese GaaS-Rolle zu stecken, was aber auch nicht funktionierte. Dem Spiel wurde ja vor dem großen Reboot ja der Stecker gezogen. Ich denke mir, die katastrophale Entwicklung von Dragon Age und der damit verbundenen Planlosigkeit, was aus dem Spiel werden sollte, war denke ich auch ein Faktor, der hier mitspielte. Mal war es ein Mobile-Game, mal war es ein eher traditionelles Rollenspiel, dann war es gefühlt ne lange Zeit gar nichts mehr, dann war es wieder ein Mobile-Game und am Ende war es ein Mobile-Game im Geiste, welches dann als Premiumtitel für aktuelle Plattformen umgebaut wurde. Darin hat man sehr viele Jahre versengt und vermutlich gab es keine Division innerhalb BioWares, die nicht einmal zuvor mit neuem Game-Director an diesem Projekt gearbeitet hat.
Zu allen anderen Punkten habe ich gestern ja schon was geschrieben. Die Mass Effect Serie, die sich bei Amazon in der Produktion befindet, soll aber nicht von dem Aus betroffen sein. Und vielleicht ist das auch der richtige Weg für das Franchise. Multimedial, aber nicht als Videospiel. Bis vielleicht irgendwann mal ein Studio kommt, welches sich dieses Franchise zutraut.