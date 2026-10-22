Das Ende einer Ära: EA schließt BioWare und stellt das nächste Mass Effect ein

Es ist eine Nachricht, die besonders Rollenspiel-Fans schwer treffen dürfte. Electronic Arts schließt das traditionsreiche Entwicklerstudio BioWare. Damit endet nach mehr als drei Jahrzehnten die Geschichte eines Studios, das mit Reihen wie Mass Effect, Dragon Age und Baldur’s Gate das westliche Rollenspielgenre entscheidend geprägt hat.

Wie unter anderem Bloomberg berichtet, plant EA im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung die Entlassung von rund 400 MitarbeiterInnen. Das entspricht etwa drei Prozent der gesamten Belegschaft. Rund 50 der betroffenen Stellen entfallen demnach auf BioWare.

Besonders bitter: Auch das bereits angekündigte nächste Mass Effect wird nicht mehr erscheinen.

Kein neues Mass Effect mehr

In einem internen Schreiben an die Belegschaft bestätigten EA-Manager David Tinson und Cam Weber, dass die Entwicklung des neuen Mass Effect eingestellt wurde. Das Projekt befand sich noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Gleichzeitig wird BioWare einschließlich seines Standorts in Edmonton geschlossen. EA begründet die Entscheidung mit einer stärkeren Konzentration auf ausgewählte Marken und Projekte.

BioWare selbst verabschiedete sich mit einem emotionalen Statement von seiner Community: „Seit mehr als 30 Jahren ist BioWare mehr als nur ein Studio. Es ist ein Zuhause für Geschichtenerzähler, Entwickler und die Spieler, die unsere Welten zum Leben erweckt haben.“

Das Studio erinnert dabei an seine lange Geschichte mit Spielen wie Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age, Mass Effect und Anthem.

Auch andere EA-Projekte betroffen

Die Umstrukturierung betrifft allerdings nicht nur BioWare. Bei Die Sims wird das bislang unter dem Codenamen „Project Lotus“ entwickelte Projekt vorerst gestoppt, während „Project Evergreen“ fortgeführt werden soll. Auch das Team hinter skate. wird verkleinert.

Weiter investieren möchte EA hingegen in seine Sportspiele, Apex Legends, Battlefield sowie das kommende Marvel’s Iron Man und den nächsten Teil der Star Wars Jedi-Reihe.

Darüber hinaus sollen Respawn Entertainment und DICE gemeinsam an einem neuen Projekt arbeiten. Laut Bloomberg könnte es sich dabei um ein weiteres Star Wars: Battlefront handeln. Variety berichtet inzwischen unter Berufung auf mehrere Quellen, dass Star Wars: Battlefront III tatsächlich in Entwicklung sei. Eine entsprechende offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus.

Für Rollenspiel-Fans dürfte das alles nur ein schwacher Trost sein. Mit BioWare verschwindet schließlich nicht irgendein Entwicklerstudio, sondern einer der bekanntesten Namen der Branche. Und mit der Einstellung des nächsten Mass Effect endet vorerst auch die Hoffnung auf eine Rückkehr zu einer der beliebtesten Science-Fiction-Rollenspielreihen.

via Gematsu, Bildmaterial: Electronic Arts