Spiele von Miyamoto und von den Kirby-Machern sorgen für Retro-Nachschub auf der Switch

Nintendo erweitert einmal mehr die Spielebibliothek von Nintendo Switch Online. Diesmal dürfen sich vor allem Fans des guten alten Game Boy freuen. Denn am 27. Oktober landen gleich drei weitere Klassiker im Angebot von Nintendo Classics.

Mit Avenging Spirit, Mole Mania und Pinball: Revenge of the ‚Gator hat Nintendo dabei eine durchaus abwechslungsreiche Auswahl getroffen. Von Action über knifflige Rätsel bis hin zu Flipper ist alles dabei.

Drei Klassiker, drei unterschiedliche Abenteuer

Den Anfang macht Avenging Spirit, ein ungewöhnliches Action-Jump-’n‘-Run von Jaleco. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines ermordeten Mannes, dessen Geist andere Figuren übernehmen kann. Jede davon verfügt über eigene Fähigkeiten und Waffen, die ihr geschickt einsetzen müsst, um eure entführte Freundin zu retten.

Deutlich gemütlicher, aber nicht unbedingt einfacher geht es in Mole Mania zu. Das Puzzle-Abenteuer von Nintendo entstand unter Beteiligung von Shigeru Miyamoto. Ihr steuert den Maulwurf Muddy, der seine Familie retten möchte. Dafür grabt ihr Tunnel, verschiebt Kugeln und löst Rätsel, indem ihr zwischen der Oberfläche und dem Untergrund wechselt.

Abgerundet wird das Trio durch Pinball: Revenge of the ‚Gator von HAL Laboratory, dem Studio hinter Kirby. Statt eines gewöhnlichen Flipperautomaten erwarten euch mehrere vertikal miteinander verbundene Spielfelder, Bonusabschnitte und ein hungriger Alligator, der nur darauf wartet, eure Kugel zu verschlingen.

Keine teurere Mitgliedschaft notwendig

Alle drei Spiele stehen ab dem 27. Oktober über die Game-Boy-App von Nintendo Classics auf Nintendo Switch und Switch 2 zur Verfügung. Dafür reicht bereits die reguläre Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online aus. Das teurere Erweiterungspaket wird nicht benötigt.

Passend zur Ankündigung hat Nintendo außerdem einen neuen Trailer veröffentlicht, der die drei Klassiker noch einmal in Aktion zeigt.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo