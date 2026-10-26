Warum das Remake von Zelda: Ocarina of Time schwieriger als das Original werden könnte

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time bringt bekanntlich einige Neuerungen mit sich. Neben der überarbeiteten Grafik, einer eigenen Sprungtaste und zahlreichen kleineren Verbesserungen hat Nintendo auch an den Dungeons und Gegnern geschraubt.
Doch könnte das Abenteuer dadurch sogar schwieriger werden als das Nintendo-64-Original? Einige erste Anspielberichte legen das zumindest nahe. Und auch ein neuer Gegenstand könnte ein Hinweis darauf sein.
Eine fünfte Flasche als Vorbereitung auf größere Herausforderungen?
Wie wir bereits berichteten, gibt es im Remake erstmals fünf statt vier Flaschen. Die zusätzliche Flasche erhaltet ihr im Zaubertrankladen, nachdem ihr für den Händler einen Käfer eingefangen habt.
Das klingt zunächst nach einer kleinen Komfortverbesserung. Schließlich gehören Flaschen zu den nützlichsten Gegenständen in Ocarina of Time. Darin lassen sich unter anderem Heiltränke, Magie auffüllende Tränke oder Feen aufbewahren, die Link im Ernstfall sogar vor dem Tod bewahren können.
GameRant vermutet allerdings, dass hinter der zusätzlichen Flasche mehr stecken könnte. Vielleicht möchte Nintendo den SpielerInnen damit etwas mehr Unterstützung bieten, weil bestimmte Kämpfe im Remake anspruchsvoller ausfallen.
Beweise dafür gibt es bislang nicht. Allerdings liefern die ersten Previews durchaus interessante Hinweise.
Erste Previews berichten von anspruchsvolleren Kämpfen
So beschreibt Logan Plant von IGN eine auffällige Änderung beim Kampf gegen die Stalfos im Waldtempel. Während sich im Original ein Loch in der Mitte der Arena befand, erwartet Link dort nun ein Säurebecken, das ihm Schaden zufügt, den Stalfos jedoch nicht.
Besonders unangenehm: Auch wenn weitere Stalfos in den Kampf eingreifen, bleibt das Säurebecken bestehen. Dadurch steht Link während des gesamten Kampfes weniger sichere Bewegungsfläche zur Verfügung. IGN bezeichnet die Begegnung entsprechend als anspruchsvolleren Miniboss-Kampf.
Auch Luke Henderson von Maxi-Geek berichtet von Änderungen an bekannten Gegnern. Große Skulltulas drehen sich beispielsweise nicht mehr einfach von selbst um, wenn man nur nahe genug steht, um ihre verwundbare Seite zu präsentieren. Stattdessen müssen SpielerInnen diese Bewegung nun gezielt provozieren.
Darüber hinaus soll der Kampf gegen Betti, eine der Irrlichter-Schwestern im Waldtempel, deutlich schwieriger geworden sein. Ihre verräterischen Bewegungen seien nicht mehr so leicht zu erkennen wie im Original.
Und selbst abseits der Kämpfe scheint Nintendo den Schwierigkeitsgrad stellenweise angezogen zu haben. GamesRadar berichtet etwa von einer neuen, anspruchsvolleren Schießbuden-Herausforderung, bei der deutlich weniger Zeit bleibt, um die Ziele zu treffen.
Ob das gesamte Remake tatsächlich schwieriger ausfällt, lässt sich daraus natürlich noch nicht ableiten. Fest steht aber, dass Nintendo offenbar nicht nur die Optik modernisiert, sondern auch einige bekannte Elemente spielerisch überarbeitet hat.
Ob die fünfte Flasche tatsächlich als Ausgleich für diese Änderungen gedacht ist, bleibt reine Spekulation. Möglich wäre natürlich auch, dass das Spiel dadurch einfach einfacher werden soll. Was meint ihr?
Lange müssen wir auf eine Antwort allerdings nicht mehr warten: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.
via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
3 Kommentare
Diese fünfte Flasche ist jetzt aber auch schon der gefühlt prominenteste Character-Reveal
Sie sorgt für mehr Content, macht das Leben für den Spieler einfacher und zeitgleich ist sie anscheinend ein Menetekel dafür, dass das Spiel schwerer werden könnte.
Die Berichterstattung zum Remake, egal, wo man ist, ist wirklich aber auch eine Achterbahnfahrt. Die letzten News handelten praktisch ausschließlich darüber, dass das Remake vielleicht zu viel Hand-Holding haben könnte und durch diverse neue Mechaniken (Sprung-Button und zusätzliche Brücken, damit man nicht in Abgründe fällt) vereinfacht wird. Aber nun kippt das und es wird darüber berichtet, es könnte vielleicht auch schwerer werden.
Ich hatte mir ja die Preview von Zeltik angeschaut und der meinte, er könne weder sagen, dass das Spiel schwerer geworden ist in den Kämpfen, noch leichter. Es sei seiner Erfahrung nach gleichbleibend, allerdings wurden sowohl Link als auch die Gegner gebufft und jeder ist nun schneller und wendiger als im Original und es gibt mehr Variation, was die Bewegungen in diesem Chanbara-Schwertkampf von Link angeht.
Das mit den Irrlichtschwestern im Wald Tempel hatte er aber auch angemerkt: Er sieht hier eher ein Balancing-Update. So soll jede Begegnung mit eine der Schwestern etwas herausfordernder sein als die zuvor, während sie auf dem N64 relativ simpel gestrickt waren. Was ich hier halt sehe, da diese Begegnungen relativ eintönig waren, dass man hier ebenfalls mehr Variation nun gebracht hat, um die Kämpfe spannender zu gestalten. Phantom-Ganon, so seine Eindrücke, war absolut identisch zum Original auf dem N64, was seine Moves angeht.
Es scheint mir also, als hätte man da nachgebessert, wo Gegner im Original wirklich etwas eintönig und langweilig waren und hat diesen dann auch ein paar neue Twists verliehen. Was das Remake angeht, so denke ich, dass Balancing die deutlich bessere Bezeichnung wäre als dass das Remake nun den Schwierigkeitsgrad anhebt. Andere Gegner wie diesen Bongo Bongo hingegen, da könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht sogar etwas einfacher gemacht wird bzw. weniger frustig gestaltet.
Dann wäre da noch die höhere Altersfreigabe ab zwölf Jahren im Vergleich zum Original, das ab sechs Jahren freigegeben war. Auch das sorgt natürlich für zusätzliche Spekulationen, wobei eine höhere Altersfreigabe allein noch nichts darüber aussagt, ob das Spiel schwieriger wird.
https://www.pcgames.de/The-Legend-of-…iginal-1557763/
Möglicherweise spielt die deutlich modernere Präsentation eine Rolle. Schließlich können realistischere Animationen, detailliertere Gegner und eine intensivere Inszenierung dafür sorgen, dass bekannte Szenen heute eine andere Wirkung entfalten als noch 1998.
In den USA hat das Remake die gleiche E-For Everyone Freigabe wie damals erhalten. Wobei man das etwas umschreiben muss, die Freigabe ist heute leicht verändert zu der damaligen und heißt nun Everyone 10+.
Wie du selbst sagst wird es wohl die optische Präsentation sein, die halt für ne höhere Freigabe gesorgt hat. Es wäre ja an sich schon mal schön zu sehen, wenn Nintendo die Zensuren aus den vorherigen Versionen wieder rückgängig machen würde, was aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren wird. Aber noch gibt es keine Bestätigung dafür.
Normalerweise erhalten Remakes wegen des gleichen Inhalts häufig in Deutschland auch die gleichen Freigaben wie das Original. Aber es ist eben, im Gegensatz zu MGS Delta, eben nicht das komplett identische Spiel und man hat das Remake hier wohl auch komplett neu bewertet. Insofern ist 12 nicht überraschend, da es mittlerweile die Standardfreigabe für Zelda in Deutschland ist.