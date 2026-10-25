In Genshin Impact – Version 7.2 arbeiten alle gegen „die Stunde der Zerstörung“

Am 4. November geht die Geschichte von Genshin Impact in den nächsten Abschnitt – und alle arbeiten gemeinsam gegen die sich in ganz Teyvat ausbreitenden Katastrophen. Die sieben Nationen Teyvats schließen sich in einer beispiellosen gemeinsamen Aktion zusammen, um die Zerstörung der Zivilisation abzuwenden. Außerdem tauchen überall in Teyvat mysteriöse Lichtsäulen auf.

Weiter in den Norden Snezhnayas

Es gibt eine neue Region im Osten Snezhnayas zur Erkundung, welche ihr per Eisenbahn nach Novokitezhgrad entdecken könnt. Die neue Region ist vollständig unterirdisch erbaut und von Kresnik-Kristall umgeben und auch im Osten gibt es in Alt-Kitezhgrad Neues zu entdecken. Aber auch der Boden in der Nähe der Teplo-Oase ist auffällig, und ein riesiges Wesen aus den Tiefen des Meeres ist in Novokitezhgrad aufgetaucht.

Neue Charaktere mit besonderen Fähigkeiten

Neu dabei ist Mitya: ein 5-Sterne-Elektro-Charakter mit Katalysator. Er macht aus „Supraleiter“ „Stellar-Supraleiter“ und verstärkt den Schaden dieser Reaktion. Je nachdem, wie ihr seine Fähigkeit einsetzt, kämpft er von der Seitenlinie aus oder teilt selbst kräftig aus. Seine Spezialfähigkeit verursacht Elektro-Flächenschaden. Auch beim Erkunden hilft Mitya: In bestimmten Gebieten Snezhnayas findet er versteckte Wege und eine Belohnung für ein neues Aussehen.

Valeriy ist ein 4-Sterne-Elektro-Charakter mit Einhänder. Der disziplinierte Major kann Schilde und einen Elektro-Schadensbonus bieten – besonders praktisch für Teams, die auf „Stellar-Supraleiter“ setzen. In der ersten Gebetsphase erscheinen Mitya und Valeriy, außerdem kehrt Furina zurück. In Phase zwei gibt es Wiederholungen von Zibai und Linnea sowie ein Kollektionsgebet mit ausgewählten Figuren aus Natlan.

Der neue, zeitlich limitierte Abschnitt vereint SpielerInnen und Verbündete von Mondstadt bis Snezhnaya, damit sie Seite an Seite gemeinsam auf das neu erschienene Phänomen der Heiligung reagieren. Eure Aufgabe ist es, verletzte Soldaten zu retten, entscheidende Informationen zu übermitteln und spezielle Missionen auszuführen, um die Auswirkungen der Krise zu mildern.

Als Belohnung der „Zaristischen Geheimaufträge“ gibt es zudem weitere Belohnungen, darunter einen Windgleiter zum Tema Snezhnaya. Version 7.2 von Genshin Impact erscheint am 4. November für PlayStation 5, Xbox, PC, Android und iOS

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo