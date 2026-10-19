Dieses Cozy-Aufbauspiel erinnert an Minecraft und Pokémon Pokopia und braucht eure Hilfe

Es gibt mal wieder Nachschub an der Kickstarter-Front. Diesmal möchte das britische Indie-Studio Luminids Studio mit Luminids überzeugen. Und das könnte besonders Fans gemütlicher Aufbauspiele gefallen.

Optisch erinnert das Projekt mit seiner bunten Voxel-Welt ein wenig an Minecraft und Pokémon Pokopia. Spielerisch soll es vor allem darum gehen, eine friedliche Heimat für kleine, leuchtende Kreaturen zu erschaffen.

Kleine Wesen mit eigenem Leben

Die namensgebenden Luminids sind dabei weit mehr als einfache Bauhelfer. Sie besitzen eigene Persönlichkeiten, Bedürfnisse, Erinnerungen und Beziehungen. Ihr beobachtet, wie sie ihren Alltag gestalten, Freundschaften schließen und ihre Gemeinschaft weiterentwickeln.

Dafür verändert ihr die Landschaft, errichtet Gebäude, sammelt Ressourcen und kümmert euch um Landwirtschaft, Angeln oder Handwerk.

Besonders interessant: Ihr könnt jederzeit zwischen einer isometrischen Aufbauperspektive und der Ego-Ansicht wechseln, um eure selbst erschaffene Welt persönlich zu erkunden.

Zwei Spielmodi und gemeinsames Bauen

Geplant sind gleich zwei Modi. Im Story-Modus begleitet ihr die Luminids auf ihrer Heimreise nach Luminara. Dafür erkundet ihr verschiedene Biome, restauriert eine uralte Arche und entdeckt sieben Dungeons.

Der Kolonie-Modus konzentriert sich hingegen vollständig auf den Aufbau einer lebendigen Siedlung. Langfristig sollen sogar mehrere miteinander verbundene Kolonien möglich werden.

Beide Modi sind außerdem für Online-Koop mit bis zu vier Personen vorgesehen. Minispiele wie Fußball und Poker sollen zusätzlich für Abwechslung sorgen. Ihr findet Luminids bei Kickstarter und könnt es unterstützen!

Der Steam-Early-Access-Start ist für Februar 2027 geplant. Eine Umsetzung für Nintendo-Konsolen und weitere Plattformen würde das Team ebenfalls gerne realisieren. Konkrete Zusagen gibt es dafür allerdings bisher nicht.

Der Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Luminids Studio, Luminids