Segelboote, tropische Inseln und „Wind Waker“-Vibes: Sandbox-Game erhält eine Demo

Wer bei tropischen Inseln, kleinen Segelbooten und einer bunten Comic-Optik sofort an Zelda: The Wind Waker denken muss, dürfte an diesem neuen Indie-Spiel seine Freude haben. Zumindest versprüht der Trailer von Tinker Islands durchaus ein paar „Wind Waker“-Vibes. Oder was meint ihr?

Hinter dem gemütlichen Sandbox-Abenteuer steckt das deutsche Entwicklerstudio Goon Squad – ja, die heißen tatsächlich so. Unterstützung gibt es vom ebenfalls deutschen Publisher Headup, der unter anderem schon für Tinkertown verantwortlich war. Über das Sandbox-Spiel hatten wir hier bereits häufiger berichtet.

Passend zum Steam Next Fest gibt es jetzt eine kostenlose Demo via Steam. Begleitet wird die Ankündigung von einem neuen Trailer, den ihr unten sehen könnt.

Mit Freunden auf großer Entdeckungsreise

In Tinker Islands verschlägt es euch in eine tropische Inselwelt, die nur darauf wartet, erkundet zu werden. Mit eurem eigenen Boot schippert ihr über den Ozean, entdeckt neue Inseln, sammelt Ressourcen und errichtet nach und nach eure eigenen kleinen Siedlungen.

Die Spielwelt wird dabei prozedural generiert und mit handgefertigten Elementen kombiniert. So soll jede Reise etwas anders ausfallen.

Euer Boot könnt ihr individuell gestalten, während ihr an Land neue Ausrüstung und Waffen herstellt. Und natürlich ist nicht jeder Inselbewohner freundlich gesinnt.

Auch Dungeons und Bosskämpfe warten

Neben dem gemütlichen Erkunden und Bauen gibt es nämlich auch einiges zu kämpfen. Ihr könnt euch beispielsweise als klassischer Nahkämpfer, mit einer Donnerbüchse bewaffneter Jäger oder feuerspeiender Magier versuchen. Verschiedene Kampfstile lassen sich außerdem miteinander kombinieren.

Besonders interessant dürften für Zelda-Fans die versteckten Dungeons sein. Dort warten nicht nur wertvolle Schätze, sondern auch gefährliche Bossgegner.

Bereits die Demo unterstützt den Online-Multiplayer, sodass ihr gemeinsam mit Freunden die Inselwelt erkunden könnt.

Wer jetzt Lust auf einen kleinen tropischen Ausflug bekommen hat, kann die Demo von Tinker Islands ab sofort kostenlos auf Steam ausprobieren. Ein Veröffentlichungstermin für die Vollversion wurde noch nicht genannt.

Der Demo-Trailer:

Bildmaterial: Headup, Goon Squad, Tinker Islands