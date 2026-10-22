Erstes Konsolenspiel zu beliebter Anime-Reihe erhält Termin und viele neue Details

Die japanische Nintendo Direct im September hatte auch für Anime-Fans ein kleines Schmankerl parat. Mit The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother wurde nämlich das erste Konsolenspiel zur beliebten Reihe The Apothecary Diaries (dt. Die Tagebücher der Apothekerin) angekündigt. Jetzt wissen wir auch, wann Maomao ihr nächstes Abenteuer bestreitet.

Wie Koei Tecmo und die Atelier-Macher Gust gemeinsam mit TOHO Games bekannt gegeben haben, erscheint das Spiel am 18. März 2027 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und PCs via Steam.

Neue Geheimnisse für Maomao und Jinshi

In The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother erwartet Fans eine eigens für das Spiel geschriebene Geschichte. Darin muss Maomao die Geheimnisse hinter fünf mysteriösen Flüchen aufdecken.

Neben bekannten Gesichtern begegnet ihr auch neuen Charakteren, die von Serienautorin Hyuganatsu entworfen wurden. Dazu gehören die Wahrsagerin Yanxi, der reisende Schauspieler Guanyu und Chenhan, der mit falschen Anschuldigungen zu kämpfen hat.

Spielerisch stehen vor allem Erkundung, Ermittlungen und die Interaktion mit anderen Figuren im Mittelpunkt. Ihr erfüllt Aufgaben, liefert beispielsweise Medikamente aus und baut dadurch Vertrauen zu den Charakteren auf. Als Belohnung winken zusätzliche Nebengeschichten.

Auch Jinshi und Katzen-Maomao sind spielbar

Während ihr hauptsächlich Maomao steuert, dürft ihr gelegentlich auch in die Rollen von Jinshi und Maomao in Katzengestalt schlüpfen.

Jinshi kann dank seiner Stellung im inneren Palast Informationen beschaffen, die Maomao sonst verborgen bleiben würden. Als Katze erreicht Maomao wiederum höher gelegene Orte, belauscht Gespräche und sammelt Hinweise.

Auch das Herstellen von Arzneimitteln spielt eine Rolle. Dabei könnt ihr zeitweise den Quacksalber-Arzt oder Luomen übernehmen, was sich auf den Schwierigkeitsgrad entsprechender Minispiele auswirkt.

Neben der Standardversion wird eine Digital Deluxe Edition mit zusätzlichen Kostümen und Accessoires angeboten. Für Vorbestellungen und frühe Käufe sind ebenfalls Bonusgegenstände vorgesehen.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Deutsche Bildschirmtexte sind bislang nicht angekündigt. Laut Koei Tecmo bietet das Spiel japanische Sprachausgabe mit englischen Texten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, Koei Tecmo, Gust