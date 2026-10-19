Fantasy-RPG trifft auf Genshin und Palworld: Azur Promilia erscheint 2027 im Westen

Auf Twitter hat Manjuu Games die lang erwartete englischsprachige Version von Azur Promilia angekündigt. Das Spiel soll 2027 im Westen erscheinen und Spielenden weltweit die Möglichkeit bieten, ein Fantasy-RPG mit Begleitern zu erleben. Geplant sind Versionen für PCs, PlayStation 5 und Mobilgeräte.

Neben der Ankündigung gibt es Neuigkeiten zum Open-Beta-Test, ein neues Video zu „Kibo Safari“ und zahlreiche neue Screenshots. Weltweit haben sich bereits 20 Millionen Fans für das Spiel vorregistriert.

Entwickelt wird Azur Primilia von den Machern des bekannten Gacha-Spiels Azur Lane. Azur Promilia entführt die Spielenden in ein visuell beeindruckendes 3D-Wunderland voller Magie, Zivilisationen und wundersamer Kreaturen. Man kommt nicht umhin, eine optische Nähe zu Genshin Impact festzustellen.

Viele Kommentarspalten machen außerdem Vergleiche zu Palworld auf. Das ist den wundersamen Kreaturen namens Kibo geschuldet. Spielende können enge Verbindungen mit Kibo knüpfen, Materialien sammeln, Gegenstände herstellen und sich mächtigen Bossen stellen.

„Dass sich weltweit 20 Millionen Menschen vorregistriert haben, ist ein unglaublicher Meilenstein für unser Team. Wir sind den Fans auf der ganzen Welt für ihre Begeisterung zutiefst dankbar“, sagt Manjuu Games. „Aufbauend auf dem Erfolg unseres jüngsten geschlossenen Betatests in Festlandchina arbeitet unser Team mit Hochdruck an der englischen Version, um ein hochwertiges Spielerlebnis sicherzustellen.“

Open-Beta im Sommer 2027

Der Open-Beta-Test der englischen Version ist für Sommer 2027 geplant. Zur Ankündigung des Zeitraums hat Manjuu neue Inhalte veröffentlicht, die Fans einen exklusiven Einblick in Azur Promilia geben, darunter das neue Werbevideo „Kibo Safari“.

Azur Promilia ist nicht das einzige Gacha-Spiel, das mit Monstersammel-Elementen auf sich aufmerksam macht. Erst vor Kurzem ist Aniimo erschienen, welches seine Gacha-Elemente in der letzten Beta entfernt hat. In wenigen Monaten sollen zudem Roco Kingdom von Tencent Games und Honkai: Nexus Anima von HoYoverse erscheinen.

Für 2027 wird der „Open City“ – Monstersammler Moon Gaze erwartet, welcher bereits die zweite geschlossene Beta in China absolviert hat. Angesichts der wachsenden Beliebtheit von Gacha-Spielen und des vertrauten, beliebten Grafikstils könnten die Entwickler von Azur Lane mit Azur Promilia ein breites Publikum erreichen.

Der „Kibo Safari“-Trailer:

via RPGsite, Bildmaterial: Azur Promilia, Manjuu Network Technology