Wie Monster Hunter Wilds auf der Switch 2 läuft, könnt ihr jetzt selbst ausprobieren

Eine kostenlose Demo zu Monster Hunter Wilds für Nintendo Switch 2 ist ab sofort verfügbar. Capcom hat außerdem die Möglichkeit freigeschaltet, die neue Portierung im Nintendo eShop vorzubestellen. Physisch erscheint Monster Hunter Wilds auf Game Key Card.

Dazu gibt es aktuell auf die digitale Version einen Rabatt von 25 Prozent bis zum Launch, der am 4. Dezember 2026 erfolgt. „Wilds“ kostet somit 29,99 Euro statt 39,99 Euro. Damit einher geht heute natürlich auch ein neuer Trailer, den ihr unten seht.

„Die Prologue-Demo von Monster Hunter Wilds gibt Jägerinnen und Jägern die Chance, sich einen Vorsprung für ihre Expedition ins Verbotene Land zu verschaffen“, wirbt Capcom. Der Spielfortschritt aus der Demo kann nahtlos in die Vollversion übernommen werden.

„Die Demo enthält den kompletten Spielbeginn von Monster Hunter Wilds. Dazu gehört auch der umfangreiche Charaktereditor, mit dem Spielende ihren eigenen Charakter und ihren Palico-Partner gestalten können. Außerdem bekommen Jägerinnen und Jäger einen ersten Einblick in die Geschichte.“

Die Monster in der Windebene geben einen Vorgeschmack auf die Action, die ihr in der Demo allerdings nur offline erlebt. Die Vollversion bietet dann auch einen Mehrspielermodus, der auf der Switch 2 auch per drahtlosem lokalen Spiel möglich ist.

Monster Hunter Wilds bringt am am 4. Dezember alle Inhalte der Title Updates auf der Switch 2 mit. „Dazu zählen die Große Stätte und zusätzliche Monster wie Mizutsune, Lagiacrus, Seregios und der Drachenälteste Gogmazios. Hinzu kommen die Kollaboration mit FINAL FANTASY XIV Online, weitere Herausforderungen und mehr.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom