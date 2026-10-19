Kitaria Fables 2 erhält physische Edition, neuen Trailer und lädt jetzt zur Demo ein

Farming, RPG und Katzen – die Mischung von Kitaria Fables ging offenbar gut genug auf, um eine Fortsetzung folgen zu lassen. Zu Kitaria Fables 2 gibt es nun einige Neuigkeiten zu berichten.

So haben die Macher beim The MIX Fall Showcase 2026 einen neuen Overview-Trailer veröffentlicht und eine physische Edition für Switch 2 und PS5* angekündigt. Digital erscheint das Spiel im Frühjahr 2027 zudem für Xbox und bei Steam.

Bei Steam steht inzwischen außerdem eine spielbare Demo bereit, die einen Umfang von etwa vier Spielstunden bietet. Ihr spielt dabei den Prolog und einige Missionen der Hauptgeschichte. Zudem sind 22 Nebenaufgaben zugänglich und ihr könnt 11 Jobs ausprobieren.

Secret Level Studios und Twin Hearts arbeiten gemeinsam mit Publisher PQube Games an Kitaria Fables 2, das direkt an das 2021 veröffentlichte Abenteuer anknüpft. Im Mittelpunkt der Fortsetzung stehen die beiden neuen HeldInnen Alice und Dusty. Gemeinsam verschlägt es sie auf die geheimnisvolle Arkadera-Halbinsel, wo ein neues Abenteuer auf sie wartet. Dabei können SpielerInnen mit den unterschiedlichen Fähigkeiten und Spielstilen der beiden Charaktere experimentieren.

Auch spielerisch bleibt Kitaria Fables 2 seiner bekannten Mischung treu. Ihr sammelt Materialien und Gegenstände, kümmert euch um eure eigene Farm und zieht anschließend wieder in den Kampf. Das Abenteuer lässt sich dabei sowohl alleine als auch gemeinsam mit einer zweiten Person bestreiten. Unterstützt werden Couch-Koop und Online-Koop für zwei SpielerInnen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kitaria Fables 2, PQube Games, Secret Level Studios, Twin Hearts