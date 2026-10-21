Cyberpunk: Edgerunners 2 ist jetzt bei Netflix verfügbar – und auch das Spiel erhält Nachschub

Endlichbiat so weit: Cyberpunk: Edgerunners geht in die zweite Runde! Vier Jahre nach dem Überraschungserfolg der ersten Staffel kehren CD Projekt RED und das japanische Animationsstudio TRIGGER nach Night City zurück.

Cyberpunk: Edgerunners 2 ist ab sofort exklusiv auf Netflix verfügbar. Und wer sich direkt ins nächste Anime-Abenteuer stürzen möchte, darf sich freuen: Alle zehn Episoden sind bereits abrufbar. Ihr müsst also nicht Woche für Woche auf neue Folgen warten.

Doch auch für Fans des Videospiels Cyberpunk 2077 gibt es gute Nachrichten. Passend zum Anime-Start hat CD Projekt RED nämlich ein weiteres kostenloses Update angekündigt.

Neue Gesichter, neue Geschichten aus Night City

Anders als eine klassische Fortsetzung erzählt Cyberpunk: Edgerunners 2 eine eigenständige Geschichte mit vollständig neuen Hauptfiguren.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem ein erfahrener Edgerunner, ein junger Filmfan, ein von Cyberware besessener Jugendlicher und ein Netrunner der Snake Nation. Ihre miteinander verwobenen Geschichten sollen sich um Rache, Erlösung und das Überleben in der gnadenlosen Welt von Night City drehen.

Die Regie übernimmt diesmal Kai Ikarashi, während Kanno Ichigo für das Charakterdesign verantwortlich zeichnet. Mit Masahiko Otsuka und Bartosz Sztybor sind außerdem bekannte Namen aus dem Team der ersten Staffel wieder an Bord.

Ob die zweite Staffel emotional genauso einschlagen kann wie ihr Vorgänger? Die Voraussetzungen sind jedenfalls gegeben.

Cyberpunk 2077 bekommt Update 2.5 – auch für Switch 2

Damit nicht genug: Am 22. Oktober 2026 erscheint das kostenlose Edgerunners 2 Update (Version 2.5) für Cyberpunk 2077.

Das Update soll neue Gegenstände und Funktionen ins Spiel bringen, darunter auch Inhalte, die von der zweiten Anime-Staffel inspiriert wurden.

Zunächst profitieren SpielerInnen auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Die Version für Nintendo Switch 2 soll kurze Zeit später folgen. Einen konkreten Termin gibt es dafür noch nicht.

Was genau im Update steckt, möchte CD Projekt RED bereits morgen, am 21. Oktober, in einer neuen Ausgabe von REDstreams verraten. Die Präsentation wird über Twitch, YouTube und Steam übertragen. Gleichzeitig sollen die offiziellen Patchnotes veröffentlicht werden.

Wer nach den zehn neuen Anime-Folgen also noch nicht genug von Night City hat, bekommt schon in wenigen Tagen einen weiteren Grund, ins Spiel zurückzukehren.

Der zweite Trailer zum Anime:

Bildmaterial: Cyberpunk: Edgerunners 2, CD Projekt RED, Studio Trigger