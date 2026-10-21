Ys VIII: Lacrimosa of Dana erscheint im Februar mit neuer Lokalisierung für Switch 2

NIS America und Entwickler Falcom haben überraschend eine „Switch 2“-Umsetzung zu Ys VIII: Lacrimosa of Dana angekündigt. Das Action-RPG wird demnach am 25. Februar 2027 für die aktuelle Nintendo-Konsole erscheinen.
Sein Debüt feierte Ys VIII schon im Juli 2016 für PS Vita, später gab es Umsetzungen für PS4, PC-Steam und auch längst Nintendo Switch. Zuletzt gab es eine Veröffentlichung mit allen verfügbaren DLCs für PS5.
Was hat also die neue „Switch 2“-Version zu bieten? Vor allem eine neue Lokalisierung: Erstmals gibt es spanische Texte, die sich zu den englischen und französischen gesellen. Deutsche Fans gehen leider weiterhin leer aus. Zudem gibt’s auch weiterhin japanische und englische Sprachausgabe. NIS America wirbt außerdem mit bis zu 120 fps. Das Spiel soll außerdem das GameShare-Feature der Switch 2 nutzen.
In Ys VIII: Lacrimosa of Dana spielt ihr wieder Hauptcharakter Adol Christin, der sich, nachdem er einen Angriff auf sein Schiff überlebt hat, auf der Seiren-Insel durchschlagen muss und nebenbei noch herauszufinden versucht, was es mit der namensgebenden, blauhaarigen Dana auf sich hat, die ihm immer wieder in seinen Träumen begegnet.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Ys VIII: Lacrimosa of Dana, NIS America, Falcom
3 Kommentare
Immer noch mein Lieblingsteil der Ys-Reihe! Ob ich es mir dafür noch mal für die Switch 2 hole, weiß ich allerdings noch nicht. Da würde ich erst mal Vergleichsvideos und Tests abwarten, vor allem im Hinblick auf die Performance und die tatsächlichen Unterschiede zur bisherigen Switch-Version.
war nett aber für mich ist und bleibt ys ark of napishtim der beste teil so sehr ich es geil finde das sie adol christin so lange als main chara bei behalten finde ich es gleichzeitig schade das sie kaum neue hauptchara der reihe geben
Dana hat mitunter den besten overall Ohrwurm Soundtrack. Hab das Game 3x in meinen Besitz. Switch, P4, P5 beide Letztgenannte habe ich sogar individuell Platiniert.
Das Einzige wo Dana sich geschlagen muss, ist der Falcom jdk Band Auftritt von 2013. Gegen die live Performance von Dawn of Y's oder gar Underground Ruins (Beides aus Celceta) stinkt Dana mitsamt seinem low Budget Synth-OST direkt ab. Dennoch krame ich das Game gerne alle paar Jahre mal raus, einfach nur um in extra laut der Muse zu lauschen.