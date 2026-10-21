Ys VIII: Lacrimosa of Dana erscheint im Februar mit neuer Lokalisierung für Switch 2

NIS America und Entwickler Falcom haben überraschend eine „Switch 2“-Umsetzung zu Ys VIII: Lacrimosa of Dana angekündigt. Das Action-RPG wird demnach am 25. Februar 2027 für die aktuelle Nintendo-Konsole erscheinen.

Sein Debüt feierte Ys VIII schon im Juli 2016 für PS Vita, später gab es Umsetzungen für PS4, PC-Steam und auch längst Nintendo Switch. Zuletzt gab es eine Veröffentlichung mit allen verfügbaren DLCs für PS5.

Was hat also die neue „Switch 2“-Version zu bieten? Vor allem eine neue Lokalisierung: Erstmals gibt es spanische Texte, die sich zu den englischen und französischen gesellen. Deutsche Fans gehen leider weiterhin leer aus. Zudem gibt’s auch weiterhin japanische und englische Sprachausgabe. NIS America wirbt außerdem mit bis zu 120 fps. Das Spiel soll außerdem das GameShare-Feature der Switch 2 nutzen.

In Ys VIII: Lacrimosa of Dana spielt ihr wieder Hauptcharakter Adol Christin, der sich, nachdem er einen Angriff auf sein Schiff überlebt hat, auf der Seiren-Insel durchschlagen muss und nebenbei noch herauszufinden versucht, was es mit der namensgebenden, blauhaarigen Dana auf sich hat, die ihm immer wieder in seinen Träumen begegnet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ys VIII: Lacrimosa of Dana, NIS America, Falcom