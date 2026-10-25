Über den Wolken: Cozy-MMO startet nach riesigem Kickstarter-Erfolg bald in den Early-Access

Gemütliche Aufbauspiele gibt es inzwischen richtig viele. Ob Stardew Valley, Animal Crossing oder einer der zahlreichen Genre-Neulinge: Meist dreht sich alles um das eigene kleine Zuhause, Landwirtschaft und ein möglichst entspanntes Leben.

Mit Loftia möchte das Entwicklerstudio Qloud Games jetzt allerdings einen etwas anderen Weg einschlagen. Statt euch einfach nur eine weitere Farm zu überlassen, sollt ihr gemeinsam mit zahlreichen anderen SpielerInnen eine ganze Gemeinschaft aufbauen. Und das nicht irgendwo, sondern auf schwebenden Inseln hoch über den Wolken.

Das Konzept scheint jedenfalls auf Interesse zu stoßen. Bereits die Kickstarter-Kampagne konnte über eine Million US-Dollar einsammeln. Jetzt steht der Early-Access-Start bevor.

Gemeinsam statt einsam über den Wolken

Anders als viele klassische Cozy-Games setzt Loftia auf eine zusammenhängende MMO-Spielwelt. Ihr könnt euer eigenes Zuhause gestalten, Möbel platzieren und Landwirtschaft betreiben, gleichzeitig aber auch mit FreundInnen und anderen SpielerInnen an größeren Gemeinschaftsprojekten arbeiten.

Dabei soll es nicht nur ums Bauen gehen. Verschiedene Quests führen euch unter anderem durch Fabriken und üppige Wälder. Diese könnt ihr entweder allein oder gemeinsam mit anderen absolvieren.

Auch bei der Landwirtschaft möchte Loftia etwas Abwechslung bieten. Neben klassischen Feldern sind beispielsweise Aquaponik und der Anbau von Pflanzen an Rankhilfen vorgesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Gemeinsam sollt ihr eure schwebende Heimat weiterentwickeln und dabei eine möglichst lebenswerte Gemeinschaft erschaffen.

Der Early-Access startet schon bald

Lange müssen Interessierte nicht mehr warten. Am 3. November 2026 startet Loftia auf PCs via Steam und dem Epic Game Store in den Early-Access.

Zum Start soll bereits ein größerer Handlungsabschnitt enthalten sein, der sich über drei Regionen erstreckt. Weitere Inhalte und Funktionen sollen im Laufe der Entwicklung folgen.

Ob Loftia tatsächlich eine ernsthafte Alternative zu etablierten Genregrößen wie Stardew Valley oder dem ebenfalls auf Gemeinschaft ausgelegten Palia wird, muss sich natürlich erst noch zeigen.

Die Idee, das gemütliche Aufbauen stärker mit einer lebendigen Online-Gemeinschaft zu verbinden, klingt aber durchaus interessant. Gerade für alle, die ihre virtuelle Wohlfühlwelt nicht immer nur allein gestalten möchten.

Der neuste Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Qloud Games, Loftia