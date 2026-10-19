Stellar Blade: Neuer „Switch 2“-Trailer zeigt Eve von ihrer besten Seite

Bis zur Veröffentlichung von Stellar Blade Complete Edition für Nintendo Switch 2 dauert es nicht mehr lange. Entwickler Shift Up nutzt die verbleibende Zeit, um die verschiedenen Funktionen der kommenden Umsetzung noch einmal ausführlich vorzustellen.

Nachdem zuletzt bereits Trailer zu den Sammelgegenständen, dem Boss-Challenge-Modus, den Spielumgebungen und der Zusammenarbeit mit Bayonetta veröffentlicht wurden, steht jetzt ein anderes Feature im Rampenlicht: der Fotomodus.

Eve zeigt sich von ihrer besten Seite

Im neuen Trailer demonstriert Shift Up, welche Möglichkeiten euch der Fotomodus bietet. So könnt ihr Eve in unterschiedlichen Posen und Gesichtsausdrücken festhalten und eure eigenen Schnappschüsse inszenieren.

Gerade angesichts der „aufwendigen“ Charaktermodelle und detaillierten Spielumgebungen dürfte diese Funktion für einige Fans interessant sein.

Wer sich zuvor lieber selbst ein Bild von der technischen Umsetzung machen möchte, kann übrigens bereits zur kostenlosen Demo im Nintendo eShop greifen.

Die „Switch 2“-Version von Stellar Blade* erscheint am 5. November 2026. Stellar Blade ist bereits für PlayStation 5 und PCs erhältlich. Für KäuferInnen der physischen „Switch 2“-Version gibt es zudem eine erfreuliche Nachricht: Das vollständige Spiel samt bisheriger DLCs befindet sich auf einem 32-GB-Modul. Den neuen Trailer gibt es weiter unten.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up