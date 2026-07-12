Das war … Kalenderwoche 28/2026

Die Aufregung um Sonys digitale Zukunft, Xbox mit großem Abbau und Final Fantasy haben die letzten Tage dominiert. Den gewohnten Videorückblick bieten wir euch natürlich auch und zum Schluss gibt es noch ein neues Review sowie zwei Previews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sonys Abkehr von Spielen auf Disc sorgt weiter für Diskussionsstoff. So gibt es inzwischen eine Petition gegen diesen Schritt. Zudem erhielten Befürchtungen zu steigenden Preisen Auftrieb und auch der ehemalige Sony-Präsident Shawn Layden zeigte sich wenig begeistert. In Frankreich gab es gar eine Reaktion aus der Politik.

Ebenfalls wenig Erbauliches erreichte uns von Xbox. Es kommt nämlich zu vielen Entlassungen und ganze Studios werden abgesägt. Neben Ninja Theory ist beispielsweise auch Double Fine betroffen.

Der Sommer lässt sich auch immer wieder mit einem Thema zu Final Fantasy überbrücken. Aktuell: traditionelle Remakes. Diese seien durchaus möglich, ließ Square Enix verlauten.

Eine Neuankündigung der letzten Tage war Hatsune Miku Starry Party (Switch 2, PC), ein Party-Actionspiel von Good Smile. Immer konkreter wird Dragon Ball Xenoverse 3 (PS5, Xbox Series, PC) mit ausführlichen Gameplay-Einblicken. In den Eröffnungsfilm eintauchen könnt ihr zu Tales of Eternia Remastered (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) und auch neue Veröffentlichungen gibt es. So zeigte Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC) einen speziellen Modus, den ihr inzwischen selbst angehen könnt, und Palworld (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ist nun mit Version 1.0 offiziell erhältlich. Was Aksys Games bei der Anime Expo zu zeigen hatte, lest ihr hier nach.

In eine nächste Beta-Phase getreten ist das Monstersammelspiel Aniimo (PS5, Xbox Series, PC, Mobil). Falls ihr zur Abwechslung mal etwas Fußball braucht, könnt ihr euch die Modi des kommenden Captain Tsubasa 2: World Fighters (PS5, Switch, Xbox Series, PC) ansehen. Den Eröffnungsfilm zu Orbitals (Switch 2) gibt es gleich mehrsprachig, unter anderem auch auf Deutsch. Gleich zwei neue Trailer könnt ihr euch bei Interesse zu Solo Leveling: KARMA (PC, Mobil) ansehen. Bei Silver Palace (PC, Mobil) gab es einen Gameplay-Trailer zur Beta. Schon bald abgeschaltet wird leider Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil).

Auf moderne Konsolen kehrte Rhapsody: A Musical Adventure von Nippon Ichi Software zurück. Weitere Charaktere sind für Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) unterwegs. Gleich vier neue Titel gab es für Abonnenten von Nintendo Switch Online. Für Anime-Fans haben wir auch noch etwas im Angebot. Dazu gehören ein Teaser zu Ghost of Tsushima: Legends, ein Trailer zu Suikoden: The Anime sowie Einblicke in ZAN, ein Projekt von Yoshitaka Amano.

Damit sind wir auch schon beim einzigen Review der Woche von JPGAMES angelangt. So haben wir uns todesmutig in Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) gestürzt und dürfen von einem gelungenen Neuanfang berichten. Einige Schwächen verhindern jedoch, dass der Titel sein großes Potenzial vollständig ausschöpft.

Auch zwei Previews konntet ihr diese Woche bei uns finden. Sehr vielversprechend zeigte sich dabei Orbitals (Switch 2) als Liebeserklärung an Anime. Wir können das Koop-Spiel kaum erwarten! Auch vampirisch waren wir mit The Blood of Dawnwalker (PS5, Xbox Series, PC) unterwegs und auch hier haben wir ein gutes Gefühl. Rollenspiel-Enthusiasten und insbesondere „The Witcher“-Fans dürfen sich auf den September freuen.