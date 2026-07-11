Captain Tsubasa 2: World Fighters präsentiert euch die einzelnen Modi im Spiel

Die FIFA-Fußballweltmeisterschaft der Männer findet derzeit in Kanada, Mexiko und den USA statt. Die japanische Mannschaft ist zwar bereits ausgeschieden, doch bald könnt ihr eure eigenen weltmeisterlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Mit einem neuen Trailer geben Bandai Namco und Tamsoft weitere Einblicke in Captain Tsubasa 2: World Fighters. Der Trailer präsentiert einen Überblick über die im Spiel vorhandenen Spielmodi. Dazu gehört beispielsweise der Einzelspielermodus, in dem das japanische Team den Entschluss fasst, die internationale Spitze zu erreichen.

Daneben gibt es einen klassischen Versus-Modus, in dem ihr in einem lokalen Multiplayer gegen eure Freunde antreten könnt. Außerdem gibt es Aufstiegsmatches in einem Online-Modus, der kleine Belohnungen bereithält. Ein Trainingsmodus und weitere Extras wie Musik- und Charaktergalerien dürfen da natürlich auch nicht fehlen.

Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 5 und Nintendo Switch unter anderem bei Amazon* und für PCs über Steam und im Xbox Store möglich. Captain Tsubasa 2: World Fighters erscheint am 28. August 2026.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Captain Tsubasa 2: World Fighters, Bandai Namco, Tamsoft