Rhythm Paradise Groove gibt hierzulande den Ton an, aber für die Spitze reicht es nicht

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, beweist Rhythm Paradise Groove von Nintendo ein gutes Taktgefühl. Der Titel ist der beste Neueinsteiger in einer ansonsten wenig aufregenden Woche.

So gelingt Rhythm Paradise Groove aus dem Stand der Einstieg auf Rang drei der Switch-Rankings. Hier geben Minecraft und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden allerdings weiterhin den Ton an.

Folgerichtig reicht es für Rhythm Paradise Groove auch nicht für eine Top-Platzierung in den plattformübergreifenden Charts, wo Star Fox (Switch 2) noch einmal die Spitze vor Minecraft (Switch) verteidigen kann. Star Fox wiederum kann damit natürlich auch die „Switch 2“-Rankings toppen, hier vor Pokémon Pokopia.

In den restlichen Rankings gibt es wenig bis gar keine Bewegung. Ob 007 First Light auf PS5, Forza Horizon 6 auf Xbox Series, der Landwirtschafts-Simulator 25 auf PC oder GTA V auf PS4: Die aktuelle Verkaufswoche bringt dieselben Spitzenreiter wie vor sieben Tagen hervor.

Eine Extra-Nennung hat sich lediglich Gothic 1 Remake verdient, das „weiterhin stark nachgefragt ist“ – die Neufassung des RPG-Klassikers landet auf den Positionen zwei (PS5, PC) und drei (Xbox Series).

Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo