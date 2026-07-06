Hatsune Miku schmeißt im kommenden Jahr eine „Starry Party“ auf Switch 2 und PCs

Good Smile hat das Party-Actionspiel Hatsune Miku Starry Party angekündigt. Der Titel wird Englisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch und vereinfachtes Chinesisch unterstützen.

Zu dem Projekt sind bisher nur sehr wenige Details bekannt, bestätigt ist aber ein Mehrspielermodus für bis zu sechs Personen. Außerdem sind im ersten Trailer Nendoroid-Versionen verschiedener Vocaloids zu sehen, was auf die Zusammenarbeit mit Good Smile zurückzuführen ist.

Im Trailer werden bereits Miku, Len, Rin, Luka, Meiko und Kaito in Nedoroid-Form gezeigt. Hatsune Miku Starry Party wird 2027 für Switch 2 und PC via Steam erscheinen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Noisy Pixel, Bildmaterial: Hatsune Miku Starry Party, Good Smile Company