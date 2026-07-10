Das putzige Creature-Catching-RPG Aniimo zeigt neuen Trailer zum Start in die Closed-Beta

Spätestens seit unseren ersten Beta-Eindrücken sind wir gespannt darauf, wie sich Aniimo weiterhin entwickelt. Heute beginnt die nächste Closed-Beta auf dem PC (spielbar bei Steam und im Launcher) sowie Mobilgeräten. Pawprint Studio feiert das mit einigen neuen Details und einem neuen Trailer.

Das Video zeigt, was die sogenannten Pfadfinder (das seid ihr) auf ihrer Reise durch die Welt von Idyll erwarten können. Ihr lernt mit Saucite einen neuen Aniimo kennen; in der Beta könnt ihr zudem auf Bubbeep, Popapus und Gachapus treffen. Neue Aniimo-Formen gibt es ebenfalls zu bewundern, darunter Panpanta, eine Prismana-Form.

Wir lernen außerdem Crescent Bay kennen, das neue Wasser-geprägte Gebiet im Spiel. Neben zahlreichen Cozy-Elementen werden zudem viele Aktivitäten angedeutet, darunter Dekoration und Pflanzenanbau sowie Entertainment und Entspannung.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr, wenn ihr aktuell an der Beta teilnehmt. Falls ihr nicht zugelassen seid, dann könnt ihr euch unsere Eindrücke von der letzten Beta hier durchlesen. Aniimo ist derzeit für einen Start im dritten Quartal 2026 vorgesehen und soll dann auf Xbox Series, PS5, PCs und Mobilgeräten spielbar sein.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawprint Studio