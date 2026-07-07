Aksys Games hat Updates zu drei kommenden Otome-Games für Genre-Fans

Was würden Otome-Fans nur ohne Aksys machen? Wahrscheinlich mindestens Japanisch lernen. Doch so lange Aksys Games fleißig weiter Otome-Games lokalisiert, kann das (zumindest dafür) aufgeschoben werden. Bei der Anime Expo hat der amerikanische Publisher verschiedene Updates rund um mehrere Otome-Games parat.

So erinnerte man daran, dass Over Requiemz im August 2026 im Westen erscheint. Der japanische Chartstürmer erhält auch in unseren Gefilden eine physische Standard Edition, die bei Amazon* auch schon vorbestellbar ist.

Neu angekündigt wurden die Lokalisierungen zu Illusion of Itehari: Trail und Olympia Soiree: Catharsis. Die Fan-Discs zu den beiden Spielen knüpfen jeweils an ihre Vorlagen an und sollen im Frühjahr 2027 für Nintendo Switch im Westen erscheinen.

Darüber hinaus kündigte Aksys Games die Lokalisierung des Shoot’em Up Bounty Sisters (hier der neue Trailer) an, das von PiXEL entwickelt wurde und im Herbst im Westen für Nintendo Switch erscheinen soll. Außerdem datierte man die Spielesammlung Tristia: Chronicles für den 17. September 2026.

Illusion of Itehari: Trail:

Olympia Soiree: Catharsis:

Bildmaterial: OVER REQUIEMZ, Aksys Games, Idea Factory, Otomate, Kogado Studio