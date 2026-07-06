Das viktorianisch inspirierte Silver Palace stellt uns seine Heldin ausgiebig vor

Ein halbes Jahr lang war es ruhig um Silver Palace, das kostenlos spielbare Open-World-Action-RPG mit Detektiv-Elementen und viktorianischer Fantasy-Ästhetik. Jetzt gibt’s schon wieder Neuigkeiten!

Kürzlich hatte Elementa die zweite Beta-Phase eingeläutet und dazu einen neuen Trailer gezeigt, der den männlichen Hauptcharakter erstmals vorstellte. Das neue Video stellt nun die Protagonistin vor und „offenbart zusätzliche komplexe Details der silbrig schimmernden Welt“.

Und weiter: „Neben alltäglichen Aktivitäten wie dem Schlendern durch die Straßen oder dem Reisen auf einem Silverium-Pegasus präsentiert das Video zahlreiche interaktive Elemente, darunter Autofahren, Schach und Brettspiele, die die lebendige Welt von Silvernia erlebbar machen.“

Ihr schlüpft in Silver Palace in die Rolle eines Detektivs in der industrialisierten Metropole Silvernia, wo ihr in Echtzeit zwischen Teammitgliedern wechselt, um Normalangriffe, Skills und Ultimates einzusetzen – ergänzt durch ein präzises Parry-Timing, QTE-Kombos für hohe Schäden und Finishers. Abwechslungsreich soll es dank Stealth-Elemente sowie der Welterkundung per Grappling-Hook und fliegenden Mounts werden.

„Die Echos der Albträume sind noch nicht verklungen, doch das Licht der Morgendämmerung hat bereits seinen Weg über die Fensterscheibe gefunden. Folge der Spur der Wahrheit durch ein Labyrinth aus Geheimnissen und suche einen Weg zum Überleben inmitten drohender Gefahren. Die Sternstunde eines Detektivs beginnt, wenn sich der Vorhang hebt“, bewirbt Elementa das Spiel, das für PCs und Mobile erscheinen wird.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Silver Palace, Elementa, Happy Elements, Silver Studio