Palworld startet mit Meilenstein in die Version 1.0 und blickt abermals auf neue Inhalte

Wenige Tage vor dem offiziellen Start der Version 1.0 am 10. Juli erreichte das Open-World-Survival-Crafting-Spiel Palworld einen weiteren Meilenstein – genauer gesagt 40 Millionen SpielerInnen. Das gab Entwickler Pocketpair in einem Video bekannt.

Erstmals erschien Palworld am 19. Januar 2024 im Early-Access für Xbox Series, Xbox One und PC, später auch auf der PlayStation 5. Von den anfänglichen Plagiatsvorwürfen, die Pocketpair noch lange begleitet haben, ist inzwischen nicht mehr viel übrig.

Im „40 Millionen“-Video blickt Pocketpair die Entwicklung des Spiels der letzten zweieinhalb Jahre. Aktuell ist Palworld im Steam-Sale mit 30 Prozent Rabatt erhältlich – auch in Bundles mit Valheim oder Windrose. Wer bereits eines dieser Spiele besitzt, bekommt Palworld noch günstiger. Am Standardpreis schraubt Pocketpair übrigens zum Launch nicht.

Die Version 1.0 von Palworld erscheint am 10. Juli für PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One sowie PC über Steam und den Microsoft Store. Der neue Launchtrailer bietet einen Blick auf die kommenden, neuen Inhalte, darunter brandneue Pals, unerforschte Regionen und fortschrittliche Technologien.

Der Launchtrailer:

40 Millionen:

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair