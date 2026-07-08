Nintendo überrascht mit einem der beliebtesten Game-Boy-Spiele für Nintendo Classics

Nintendo erweitert das Angebot von Nintendo Classics erneut um mehrere Klassiker. Besonders hervor sticht dabei Wario Land: Super Mario Land 3, das für viele bis heute zu den besten Spielen auf dem ursprünglichen Game Boy zählt. Ergänzt wird das Line-up durch The Sword of Hope, Fortified Zone sowie Dr. Mario & Puzzle League für den Game Boy Advance.

Vier Klassiker für Nintendo Switch Online

Den Anfang macht The Sword of Hope, eines der ersten Rollenspiele auf dem Game Boy. Statt frei durch die Welt zu laufen, erkundet ihr Städte, Wälder und Dungeons aus der Ego-Perspektive – ganz im Stil früher Dungeon-Crawler.

Mit Fortified Zone erwartet euch dagegen ein Actionspiel, in dem ihr eine Militärbasis infiltriert. Besonderheit sind die beiden spielbaren Figuren Masato und Mizuki, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Bereits auf dem Game Boy war außerdem ein Koop-Modus über das Link-Kabel möglich.

Das Highlight dürfte für viele jedoch Wario Land: Super Mario Land 3 sein. Hier übernimmt Wario erstmals die Hauptrolle und macht sich nicht etwa auf, die Welt zu retten, sondern möglichst viele Schätze für sein eigenes Schloss zu sammeln. Die bekannte Schulterrammen, verschiedene Helme mit Spezialfähigkeiten und zahlreiche versteckte Geheimnisse warten hier auf euch. Sogar das Ende des Spiels verändert sich abhängig davon, wie reich Wario am Schluss ist.

Zwei Puzzle-Klassiker auf dem Game Boy Advance

Auch die Game Boy Advance – Nintendo Classics-App erhält Zuwachs. Mit Dr. Mario & Puzzle League landen gleich zwei Puzzle-Klassiker in einer Veröffentlichung. Während ihr in Dr. Mario farbige Viren mithilfe von Kapseln beseitigt, setzt Puzzle League auf das geschickte Verschieben von Blöcken, um Reihen zu bilden.

Die Game Boy – Nintendo Classics-App steht allen Mitgliedern von Nintendo Switch Online zur Verfügung. Für die Game Boy Advance – Nintendo Classics-App wird hingegen eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket benötigt.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: …