Anime zu Ghost of Tsushima zeigt sich mit neuem Teaser und stellt namhaftes Team vor

Schon seit längerer Zeit wurde es ruhig um den angekündigten Ghost of Tsushima: Legends-Anime. Nun gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen: Aniplex und Crunchyroll haben einen neuen Charakter-Teaser veröffentlicht und geben damit einen weiteren Vorgeschmack auf die Serie, die 2027 erscheinen soll.

Erste Charaktere und namhaftes Team vorgestellt

Der kurze Trailer zeigt erste Charakter-Artworks der Figuren und bestätigt erneut das hochkarätige Team hinter der Produktion. Regie führt Takanobu Mizuno, der unter anderem an Star Wars: Visions gearbeitet hat. Für das Drehbuch und die Serienkomposition zeichnen Satoshi Maejima und Gen Urobuchi (beide NITRO PLUS) verantwortlich, während Takashi Okazaki die Charakterdesigns beisteuert. Animiert wird die Serie vom Studio KAMIKAZE DOUGA, das unter anderem für Batman Ninja bekannt ist.

Die Geschichte basiert auf Ghost of Tsushima: Legends und begleitet einen der letzten Samurai, der seine Heimat Tsushima gegen das Mongolenreich verteidigt. Wenn das mal nicht vertraut klingt.

Das Ghost of Tsushima-Universum wächst weiter

Das ursprüngliche Ghost of Tsushima erschien 2020 für die PlayStation 4, folgte 2021 auf der PlayStation 5 und wurde 2024 auch für den PC veröffentlicht. Erst im vergangenen Jahr erhielt das Samurai-Abenteuer mit Ghost of Yōtei einen Nachfolger für die PlayStation 5.

Während der Anime langsam Form annimmt, bleibt es um den ebenfalls vor einiger Zeit angekündigten Live-Action-Film weiterhin ruhig. Neue Informationen dazu stehen nach wie vor aus – hier ist also noch etwas Geduld gefragt.

Der neue Teaser:

via Gematsu, Bildmaterial: Crunchyroll; Ghost of Tsushima, Sony Interactive Entertainment, Sucker Punch