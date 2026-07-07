Persona 5: The Phantom X bringt eine fast vergessene Heldin zurück

Im Rahmen eines kommenden Kollaborationsevents mit Persona 3 Portable wird es Persona 5: The Phantom X erneut ältere Charaktere im Spiel geben. Mit Protagonistin Kotone Shiomi gibt es einen Charakter, den man zuletzt vor sieben Jahren in einem Persona-Spiel sah – damals in einem Spin-Off.

Die neue Illustration des Charakters ist aktuell noch nicht fertiggestellt, deshalb zeigen die Entwickler die Illustrationen der Charaktere im Teaser lediglich die Silhouetten von Kotone und ihrer goldenen Persona Orpheus.

Doch die grundlegende Story und die Tonalität des Events sind bereits gesetzt. Wie man aber bereits sieht: Es dürfte jedoch noch etwas Zeit vergehen, bis das Event live geht, wenn man aktuell weder Illustrationen noch 3D-Modelle vorzeigen kann.

Da sie im 2024 erschienenen Persona 3 Reload fehlt, dürfte Kotone den meisten relativ unbekannt sein. Zuletzt war sie im Spin-Off Persona Q2: New Cinema Labyrinth im Jahr 2019 vertreten. Ihr Debüt feierte sie in Persona 3 Portable im Jahr 2009. Außerhalb der Reihe hatte sie Gast- und Crossover-Auftritte in Spielen wie Super Smash Bros. Ultimate und dem erfolgreichen Mobile-Puzzle-Spiel Puzzle & Dragons.

Mit der Veröffentlichung von Kotone Shiomi bekommen Fans in Persona 5: The Phantom X nun auch das Gegenstück zum männlichen Protagonist von Persona 3, Makoto Yuki, der bereits im Spiel enthalten ist.

Der neue Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio