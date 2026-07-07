Während Sony schweigt, findet eine Petition gegen die Disc-Abkehr über 167.000 Unterzeichner

Nach der Bekanntgabe, dass ab 2028 keine PlayStation-Discs mehr produzieren wird, ist Sony in den Stillhalte-Modus gewechselt. Der Twitter-Account, der sonst beinah täglich mehrere Tweets zu eigenen Produkten absetzt oder Third-Party-Produkte bewirbt, hat nicht eine einzige Nachricht abgesetzt.
Ein interessanter, sicherlich erwartbarer aber für PlayStation-Kunden keinesfalls zufriedenstellender Umgang. PlayStation-Fans jedenfalls haben keinen Bock auf Stillhalte-Modus. Die Petition „Don’t Kill the Disc“ bei Change.org hat inzwischen mehr als 165.000 Unterzeichner gefunden.
Die Petition mit dem klaren Ziel, die Disc-Produktion auch über 2028 hinaus zu erhalten, wurde vom Geschäftsführer des kleinen kanadischen Einzelhändlers PNP Games ins Leben gerufen. Die Argumente sind zur Genüge ausgetauscht und werden einmal mehr ausführlich auf der Petitionsseite aufgeführt.
Auch aus den Eigeninteressen macht der Petent keinen Hehl. „Hier geht es auch um Arbeitsplätze. Physische Spiele stützen eine ganze Branche, die eine vollständig digitale Zukunft stillschweigend auslöscht“, heißt es. Die Petition könnt ihr bei Change.org unterzeichnen.
via VGC, Bildmaterial: Save Physical Games
2 Kommentare
Wird genau so gut funktionieren wie Stop Killing Games.
Man sieht ja, dass wenn man es schafft auf eine ernstzunehmende Instanz zu kommen der Lobbyismus da immer noch einen Riegel vor schieben kann. ¯\_(ツ)_/¯
Von dem her was ich gelesen habe, geht es bei @Topic ja Nicht um Gesetzgebungsverfahren.
Demzufolge lässt sich das beides nicht wirklich miteinander vergleichen.
Das ist in Anbetracht der bisher so kurzen Zeit schon relativ beachtlich...
Aber Global gesehen (und das Thema Hat ja Globale Auswirkungen) , nicht mehr als nen Tropfen auf nem etwas größeren heißen Stein.
Wenn da nicht "rechtzeitig" (wenn man derzeit überhaupt noch von Solch einer Zeitspanne ausgehen kann, was ich sogar eher stark bezweifle) mindestens 5 Mio. , besser 10 Mio. zusammen kommen, wird das gegenüber Sony Selbst wohl sicherlich zu Keinem Erfolg führen.
Bin aber gespannt, wie viel es bis Ende Nächsten Jahres wird.