Während Sony schweigt, findet eine Petition gegen die Disc-Abkehr über 167.000 Unterzeichner

Nach der Bekanntgabe, dass ab 2028 keine PlayStation-Discs mehr produzieren wird, ist Sony in den Stillhalte-Modus gewechselt. Der Twitter-Account, der sonst beinah täglich mehrere Tweets zu eigenen Produkten absetzt oder Third-Party-Produkte bewirbt, hat nicht eine einzige Nachricht abgesetzt.

Ein interessanter, sicherlich erwartbarer aber für PlayStation-Kunden keinesfalls zufriedenstellender Umgang. PlayStation-Fans jedenfalls haben keinen Bock auf Stillhalte-Modus. Die Petition „Don’t Kill the Disc“ bei Change.org hat inzwischen mehr als 165.000 Unterzeichner gefunden.

Die Petition mit dem klaren Ziel, die Disc-Produktion auch über 2028 hinaus zu erhalten, wurde vom Geschäftsführer des kleinen kanadischen Einzelhändlers PNP Games ins Leben gerufen. Die Argumente sind zur Genüge ausgetauscht und werden einmal mehr ausführlich auf der Petitionsseite aufgeführt.

Auch aus den Eigeninteressen macht der Petent keinen Hehl. „Hier geht es auch um Arbeitsplätze. Physische Spiele stützen eine ganze Branche, die eine vollständig digitale Zukunft stillschweigend auslöscht“, heißt es. Die Petition könnt ihr bei Change.org unterzeichnen.

via VGC, Bildmaterial: Save Physical Games