Disney-inspiriertes PSone-RPG des Disgaea-Schöpfers erscheint für Switch 2 und PS5

Hamster füllt weiter die Console Archives. Diesmal gesellt sich ein nischigerer Titel mit treuer Fangemeinde auf PS5 und Nintendo Switch 2: das PlayStation-RPG Rhapsody: A Musical Adventure von Nippon Ichi Software.

Das Spiel erschien 1998 in Japan und zwei Jahre später dank Atlus USA in Nordamerika. Rhapsody: A Musical Adventure wurde von Sohei Niikawa, dem Schöpfer von Disgaea, entworfen, der Berichten zufolge damals in der Vertriebs- und Marketingabteilung des Unternehmens arbeitete.

Nippon Ichi Software begann als sehr kleines Unternehmen, das sich vor allem auf Mahjong- und Puzzlespiele konzentrierte. Deshalb war diese Art von Spiel ein größeres Risiko für ein kleines Team, wie Niikawa bereits 2018 in einem Interview mit The Metro erklärte. Jedoch ermutigte das Team der Erfolg des kleinen Entwicklers Gust, der mit dem 1997 erschienenen Titel Atelier Marie kurz zuvor Erfolg gehabt hatte.

Comedy und Musical-Elemente sollten helfen

Ziel war es, ein Spiel zu schaffen, das die SpielerInnen glücklich zurücklässt; dafür packte das Team reichlich Comedy ins Skript. Außerdem holte Niikawa Tenpei Sato an Bord, der Erfahrung mit Videospielmusik und Musicals hatte, um verschiedene musikalische Nummern für das Spiel zu komponieren. Gegenüber Dengeki Online erklärte er, diese Entscheidung sei von Disney-Filmen inspiriert gewesen, in denen Musik oft eng mit der Handlung verwoben ist und das Erlebnis verstärkt.

Auch die Geschichte erinnert an Disney-Filme und entspricht dem Zeitgeist der 90er: Das Mädchen Cornet möchte einen entführten Prinzen retten, der von einer Hexe in Stein verwandelt wurde. Die SpielerInnen erkunden einfache und simple Dungeons und kämpfen mit einer Reihe magischer Puppen, mit denen sie sich anfreunden.

Das Spiel wurde so beliebt, dass es später mit Rhapsody II: Ballad of the Little Princess und Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom zwei Fortsetzungen und ein Remake für den Nintendo DS bekam. Auf mehreren Plattformen wurde es erneut veröffentlicht, darunter auch Steam. Die „Console Archives“-Version ist ab sofort erhältlich und kostet 14,99 Euro für Nintendo Switch 2 und PS5.

Der neue Trailer:

via Time Extension, Bildmaterial: Rhapsody: A Musical Adventure, Hamster