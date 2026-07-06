Der große Xbox-Reset: Asha Sharma entlässt 3.200 Mitarbeitende; Ninja Theory und Co. gehen

Nach vielen Gerüchten in den letzten Tagen macht Xbox heute alles offiziell. In einer Nachricht an die Belegschaft, die Asha Sharma kurz darauf auch im Xbox-Blog veröffentlicht hat, gibt man Entlassungen, Studio-Trennungen und mehr bekannt.

Nach der üblichen „reiflichen Überlegung“ habe man diese wie immer „schwierige Entscheidung“ getroffen, noch heute etwa 1.600 Stellen zu streichen. Im Laufe des Geschäftsjahres sollen insgesamt 3.200 Mitarbeitende entlassen werden. Darüber hinaus werden vier Entwicklerstudios unter neuer Leitung „aus dem Xbox-Verbund ausscheiden“, wie es Asha Sharma formuliert.

Man kennt es: „Ich weiß, dass dies schmerzhaft ist. Diese Veränderungen betreffen direkt Menschen, die ihre Kreativität in den Aufbau von XBOX gesteckt haben. Viele kamen durch Übernahmen zu uns, während andere hier eingestellt wurden oder sich bewusst für uns entschieden haben, weil sie diese Branche und XBOX lieben. Die heutigen Entscheidungen spiegeln weder ihr Talent noch ihr Engagement wider“, so Asha Sharma.

Doch das Geschäft sei „derzeit nicht gesund“ – man arbeite mit Margen, die drei bis zehnmal niedriger seien als bei vergleichbaren Plattform- und Publishing-Unternehmen. Man habe mit dem Game Pass und der Multiplattform-Strategie zwar Geschäftsbereiche mit bedeutendem Wert geschaffen, aber diese seien nicht im erwarteten Tempo gewachsen. Das schwäche das Kerngeschäft, dazu komme die Hardware-Krise.

Das Geschäft ist „derzeit nicht gesund“

Von Compulsion Games und Double Fine Productions trennt sich Xbox, diese Studios würden „wieder in die Hände des Managements übergehen“ und sich zu unabhängigen Studios entwickeln. Ninja Theory und Undead Labs gehen an neue Eigentümer und sollen mit der nötigen Finanzierung Senua und State of Decay 3 fertigstellen können.

Was mit Arkane passiert, ist noch nicht vollends klar. „In Frankreich leitet das Management von Arkane die erforderlichen Konsultationen mit dem Betriebsrat ein, um mögliche strategische Optionen zu prüfen.“ Auch in den Studios, die bleiben, gibt es Veränderungen. Dazu gehören Bethesda, Blizzard, Activision, King und Mojang – doch „keines unserer öffentlich angekündigten First-Party-Spiele oder -Projekte wird im Rahmen dieser Kürzungen eingestellt.“

Wie Asha Sharma das Unternehmen zukünftig aufstellen will, lest ihr im Xbox-Blog. Dazu gehört ein neuer Chief Operating Officer, der durchgängig die Gewinn- und Verlustverantwortung trägt. Diese Position übernimmt Helen Chiang.

Bildmaterial: Xbox